快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

▲國民黨新北市黨部於19日舉辦反罷免活動。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市議員李宇翔近日指控國民黨新北市黨部號召民眾參與719 反罷免造勢活動，會後可以領取500元現金；新北市黨部已在今（15日）上午出面駁斥，下午則與立委洪孟楷、羅智強以及主委黃志雄赴新北地方檢察署按鈴提告，盼遏止造謠抹黑風氣。

對於李宇翔指控，新北市黨部表示，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作。國民黨在財務拮据有限的情況下，致力以理念號召群眾，絕無能力也無意願從事金錢動員。

新北市黨部說明，對於此等毫無根據之指控，他們予以最嚴厲之譴責，並嚴正要求民進黨停止抹黑造謠行為，不應因見本黨聲量上升、民意轉向支持「不同意罷免」，便以虛構言論混淆視聽，企圖打擊反惡罷行動的正當性。

下午，市黨部發出採訪通知表示，抹黑719 反罷免造勢活動，稱活動後可領取500元現金等造謠內容，已屬嚴重不實指控。本黨部於今早已正式聲明稿駁斥，此為徹底子虛烏有。而罷免團體竟更栽贓「洪孟楷陣營買票走路工」等語在公開臉書散佈不實謠言。已經嚴重違反選罷法104條。

市黨部強調，為捍衛名譽、澄清事實，洪孟楷、羅智強與黃志雄，將於下午3點半到臺灣新北地方檢察署前按鈴申告，提出告訴，遏止造謠抹黑之風氣。



