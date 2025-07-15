國民黨主張普發1萬合法合憲　藍營大老跨時空打臉

▲李煥、林洋港都認為立法院增加支出的提議違憲。（圖／翻攝卓冠廷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨推動「強化韌性特別條例」納普發現金一萬元，綠營、法界質疑侵犯行政院預算編列權。藍營則主張三讀通過的是法律案而非預算案，並未違憲。然而，立院提議增加預算之提案非首例，1990年國民黨也曾提案加發公務員年終獎金，當時，藍營大老、時任行政院長李煥認為違憲，並聲請大法官解釋，而同樣是藍營大老、司法院院長林洋港也以「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」為由，宣告違憲。

民進黨發言人卓冠廷表示，國民黨要違憲加碼預算前，先去跟你們的李煥院長學學吧。民國79年，西元1990年，立法院提出「加發公教人員半月獎金」。時任的行政院長李煥認為涉及違憲，在同年2月10日聲請大法官會議解釋。最後，在司法院院長林洋港主持下，作成釋字第264號解釋，宣告立法院增加支出的提議違憲。

理由書載明，「憲法第七十條明文規定：『立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議』，以防止政府預算膨脹，致增人民之負擔。」卓冠廷表示，1990年，是民主化的台灣還正在摸索「權力分立」的年代。2025年，立法院在素質最差的國民黨立委手上，把台灣憲政民主化的進步通通還給了他們的大佬們。