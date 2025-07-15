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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批普發現金違憲　賴清德、潘孟安昔「要求發現金」超時空打臉

▲▼總統賴清德、行政院長卓榮泰下午赴丹娜絲颱風中央災害應變中心，視察第五次工作會報暨情資研判會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在野黨日前在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全民普發現金1萬元，遭民進黨批評，試圖以「法律案非預算案」為由規避《憲法》第70條限制，嚴重破壞預算審議體制。國民黨今（15日）指出，2008年前總統馬英九推動發放消費券，當時仍為立委的總統賴清德稱「民眾拿現金才有辦法做其他應用」、總統府秘書長潘孟安說「我們要求的就是直接發放現金」，根本超時空打臉自己。

國民黨表示，2022年底時的民進黨立委羅致政、蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、林楚茵、王定宇等人皆以稅收超徵為由，支持全民普發1萬元現金，但今天國民黨主張普發1萬元，民進黨卻全黨反對，還羞辱稱是共產黨的招。

國民黨抨擊，民進黨就是一個滿口雙標、拒絕對話的執政黨，如今賴清德還抹黑普發現金1萬元，超時空打臉自己。

國民黨表示，這次特別預算總額5450億元，是為期近3年的中長期對策，用來因應當前嚴峻國際經濟挑戰，普發現金是全球面對關稅戰、通膨壓力與景氣疲弱時，普遍採取的正常經濟政策，並非單一年度支出，更非為選舉撒幣。

國民黨批，民進黨政府動輒數千億元推動綠能、撥補台電，卻讓台電連年虧損、電價連年上漲，怎麼補貼綠電財團是政績，發現金給人民就變買票？民進黨的價值觀真讓人難以恭維。

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