台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

▲總統賴清德滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（15日）公布最新民調，總統賴清德施政滿意度部分，民調顯示，有42.9%民眾贊同賴清德處理國家大事方式、44.5%民眾不贊同，與上次調查相比，賴清德聲望重挫5.8個百分點，繼上月黃金交叉後，再度「死亡交叉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德聲望創下上任以來最糟糕的時候之一，已明顯走入執政困境。

民調詢問：「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：12.7%非常贊同，30.2%還算贊同，19.2%不太贊同，25.3%一點也不贊同，9.6%沒意見，2.9%不知道、拒答。最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成五不贊同，12.5%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多1.6個百分點。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，當大罷免如火如荼進行中，賴總統聲望重挫5.8個百分點，不贊同他總統職務表現的人超過贊同他的人，形同再次走入執政困境。和上個月相比，賴清德總統聲望重挫5.8個個百分點，不贊同他處理國家大事方式的人減少1.2 個百分點，沒意見者劇增6.2 個百分點。使得不贊同他總統職務表現的人比贊同的人多1.6個百分點，這就形成一般所說的「死亡交叉」，再次陷入執政困境。

游盈隆分析，整體而言，過去一個月，有五個較可能的因素損及社會對賴總統的支持： 第一，原訂6月18日與在野黨領袖的國安簡報破局； 第二，自6月21日啟動的「團結國家十講」，迄今完成四講，爭議四起，一般反應不佳；第三，6月28日在民進黨全代會呼籲「民進黨與公民同行推動大罷免」，社會譁然；本會七月最新民調即顯示，五成三國人認為賴總統呼籲「公民自主發起大罷免，民進黨

必須同行」並不適當； 第四，7月1日，捲入京華城案甚深的前台北市副市長彭振聲妻子跳樓輕生不幸事件，引發民眾黨對賴總統及司法不公的強烈抨擊，社會矚目； 第五，社會主流民意反彈：大罷免正如火如荼展開，而社會主流民意反對大罷免，總統直接受波及。

游盈隆認為，從長期趨勢看，賴總統自去年520上任以來，整體聲望大都維持在中高檔，也就是45%以上，只有兩次低於45%，一次是2024年11月42.8%，另一次就是現在42.9%。上一次，因為不贊同的人只比贊同的人多0.2個百分點，可以說是伯仲之間；這一次則是差1.6個百分點，情況比較嚴重一點。簡單地說，2025年七月，賴總統聲望創下上任以來最糟糕的時候之一，已明顯走入執政困境。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年7月7-9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話757人，手機326人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。