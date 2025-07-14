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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免倒數12天！中選會公布「25案說明會時程」　7/16起直播登場

大罷免將在7月26日進行投票。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

▲大罷免將在7月26日進行投票。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中選會今（14）日公布公辦電視罷免說明會時程，針對即將於7月26日舉行投票的25件罷免案，包括24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安，分別安排說明會日期，自7月16日起陸續登場。依規定，說明會將透過地方電視台與YouTube同步直播。

各地說明會日期如下：

台北市

台北市統一於7月18日舉行，地點為台北市有線電視公用頻道第3頻道。時間安排為：王鴻薇上午10時、李彥秀上午11時、羅智強下午2時、徐巧芯下午3時、賴士葆下午4時。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會，下同）

新北市

新北市則集中於7月16日上午舉辦，張智倫上午10時、洪孟楷、葉元之與廖先翔上午11時、林德福上午11時30分，將於地方有線電視台轉播。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

桃園市

桃園市定於7月21日舉行，透過北桃園、南桃園及北建有線電視第3頻道聯播。時程為：牛煦庭上午9時、涂權吉上午10時30分、魯明哲下午1時、萬美玲下午2時30分、呂玉玲下午4時、邱若華下午5時30分。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

台中市

台中市安排在7月20日於群健有線電視第20頻道播出，廖偉翔上午10時、羅廷瑋下午3時、黃健豪晚間7時登場。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

新竹市

新竹市部分，鄭正鈐將於7月16日上午10時30分，高虹安同日下午1時30分，兩人說明會將於新竹市有線電視與公用頻道第3頻道播出。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

花蓮縣

花蓮縣立委傅崐萁的說明會定於7月16日上午10時，在洄瀾、東亞有線電視第20頻道播出。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

基隆市

基隆市立委林沛祥的說明會定於7月21日晚間7時，在中嘉吉隆電視台播出。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

雲林縣

雲林縣立委丁學忠則因立法院開議請假，說明會僅由罷免案領銜人王國維出席並於7月11日預錄，自7月16日至25日透過佳聯與北港有線電視第3頻道，以及雲林縣選委會YouTube頻道播出。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

台東縣

至於台東縣立委黃建賓，則因罷免領銜人與其本人皆同意不辦，依法免辦。

▲中選會公布罷免說明會時程。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會）

根據《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》，說明會採現場播出或錄影後播出形式進行。每場說明會分兩輪，領銜人與被罷免人各有24分鐘發言時間，分別以兩輪各12分鐘進行。

中選會指出，說明會由各地選委會洽請轄內電視台提供時段播出，並統一於YouTube直播，讓選民全面了解雙方立場。

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