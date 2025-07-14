親曝辭府防衛韌性委員會顧問理由　曹興誠：大罷免更為優先

▲曹興誠親曝辭防衛韌性委員會顧問理由。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

聯電創辦人曹興誠去年起擔任「全社會防衛韌性委員會」顧問職務，但近期已從總統府官網的委員會顧問名單中消失，總統府日前證實，曹於6月26日舉行委員會第三次委員會議之時，已向總統懇辭委員會顧問一職。對此，曹興誠今（14日）也親自解釋辭職理由，並批評國民黨立委謝龍介等人拿此事大作文章、攻擊總統賴清德無聊荒謬之極，造謠生事，應該要自覺慚愧。

曹興誠今日表示，他擔任全社會防衛韌性委員會顧問，已近一年。委員會問他是否同意續任，「我婉謝了」。沒想到國民黨謝龍介等人拿這件事大作文章，並藉此攻擊賴總統，可謂無聊荒謬之極。

曹興誠說明，去年9月，內政部邀請他擔任該會顧問，「我不好意思拒絕，就答應了」，但他從頭到尾，沒有出席過任何一次會議。轉眼過了一年，不好意思再佔著位子，所以婉拒續任。「我沒有出席會議的原因，是認為大罷免更為優先」。

曹興誠也列出他第一次，也是唯一一次至該會的書面發言，強調建立全社會防衛韌性，國安會已參考國際之經驗與機制，樹立了五大核心任務，團結公務人力和可恃民力一起推動，其規劃尚稱完備。

發言內容也指出，台灣全社會防衛韌性的最大挑戰，盡人皆知，就是立法院已經由紅藍白立委所掌控；這些紅藍白立委聽命於北京，否定民進黨掌控的總統府和行政院，形成立法權和行政權的對抗和割據。這種情形如果不能盡速改正，則意圖建立社會韌性，恐怕事倍功半。「我們希望看到總統府對奪回立院主導權的規劃與決心。並以此為起點來建立台灣全社會的防衛韌性。是所企盼！」

最後，曹興誠說，整個事情，就是如此單純；謝龍介等人造謠生事，應該要自覺慚愧。