台灣民意民調／國人對綠無感、對藍反感　民眾黨重挫3.5個百分點

▲政黨支持度。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（15日）公布最新民調，政黨溫度部分，台灣人對民進黨的感情溫度是47.89度，明顯低於無感的50度。而國人對國民黨的感情溫度43.72度，明顯低於無感的50度，相當冷，相當反感。政黨支持度部分則未有明顯變化，僅民眾黨重挫3.5個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這可能是大罷免造成兩大黨對峙，進而邊緣化其他小黨。

民調詢問，「如果用0度到100度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對民進黨的感覺。

結果發現：37.3%對民進黨的感情溫度是51度以上，基本上熱；35.4%的感覺在49度以下，基本上冷；23.3%正好50度，沒有感覺。換言之，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成七對民進黨的感情溫度是熱的，三成五是冷的，二成三不冷不熱。也就是說，國人對民進黨有好感的人只比有反感的人多1.9個百分點。從平均溫度看，台灣人對民進黨的感情溫度是47.89度，明顯低於無感的50度。

民調也詢問國民黨部分，結果發現：22.5%對國民黨的感情溫度是51度以上，基本上熱；36%的感覺在49度以下，基本上冷；36.4%正好50度，沒有感覺。換言之，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，二成三對國民黨的感情溫度是熱的，三成六是冷的，三成六不冷不熱。也就是說，對國民黨有反感的人比有好感的人，多13.5個百分點。從平均溫度看，國人對國民黨的感情溫度43.72度，明顯低於無感的50度，相當冷，相當反感。

政黨支持度部分，民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：36.5%民主進步黨，21.5%中國國民黨，11.5%台灣民眾黨，1.7%時代力量，0.6%其他政黨合計，27.4%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人，約三成七支持民進黨，二成二支持國民黨，一成二支持民眾黨，時代力量1.7%，其他小黨合計0.6%，二成七中性選民。

與上個月相比，台灣人政黨支持傾向沒有出現大的變化。民進黨支持度略增0.6個百分點；國民黨略增1.3個百分點，比較明顯的是民眾黨下挫3.5個百分點，中性選民略增1.6個百分點。值得注意的是，民眾黨支持度上個月上揚2.4個百分點，這次下挫3.5個百分點，對一個小黨來說，算是不小的震盪。事實上，11.5%政黨支持度是 2022年四月以來的最低紀錄。這可能是大罷免效應的一部份，也就是說，大罷免造成兩大黨對峙，進而邊緣化其他小黨。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年7月7-9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話757人，手機326人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。