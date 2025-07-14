獨／天價超跑Ferrari FXX-K台灣僅2人擁有　陳肯特10年前搶1台

▲陳肯特自己擁有一台58號法拉利Ferrari FXX-K，在圈內小有名氣，且還登上國外法拉利車迷粉絲專頁。（圖／翻攝臉書專頁Ferrari FXX-K Club）



記者游瓊華／台中報導

台灣驚傳利用頂級超跑法拉利詐欺案，鉑鈞公司負責人陳肯特遭控假冒律師事務所名義，向美國法拉利經銷商等人誆稱擁有2輛價格破億元的法拉利Ferrari FXX-K EVO超跑可售，共詐取近3億元，檢方還查出其背後經營電子博弈，台中地檢署依詐欺及洗錢等罪陳肯特起訴。熟悉超跑圈的B先生透露，全台僅2人擁有Ferrari FXX-K，陳肯特就是其中之一，其白色、編號58號的Ferrari FXX-K在圈內頗有名氣。

B先生表示，Ferrari FXX-K是賽道車，無法在一般道路行駛，買家身分受嚴格限制，包括曾經參與賽車，且本身也要擁有多輛法拉利；此外，買家砸了錢還不能長伴愛車身邊，因為Ferrari FXX-K是限定車款，得受義大利法拉利原廠監管，「收藏家如果想要開車，可以指定賽道，例如日本鈴木賽道跑車，法拉利就會協助將車運到日本，並且派一組人前往協助，等收藏家享受完奔馳快感後，再將車運回義大利。

▲陳肯特政商關係良好，曾經以企業負責人身分，跟中市府官員慰勉職籃球團。（圖／翻攝台中市政府網站）



聽到陳肯特涉嫌詐欺及洗錢，B先生坦言相當訝異，透露10年前陳男自己確實有一台Ferrari FXX-K，且「該收藏的法拉利車款，他也都有」，不敢置信對方會涉案。

B先生解釋，Ferrari FXX-K與Ferrari FXX-K Evo在於套件不同，Evo比原款多出大尾翼，另外保險桿、排氣管等也不同，算是昇級版。

美國法拉利經銷商BBB聖地牙哥公司2年前尋求購買2輛法拉利頂級超跑Ferrari FXX-K Evo，陳肯特得知後，誆稱自己擁有Ferrari FXX-K的「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售，之後偽造國內知名法律事務所與日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利，另1輛的車主為1名日本籍男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，禁止處分車輛所有權。