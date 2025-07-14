陳肯特誆售限量法拉利詐財　台中豪宅、名車名錶、柏金包全扣押

記者黃哲民／台北報導

調查局台中市調查處報請台中地檢署指揮，查獲男子陳肯特涉偽造知名律師事務所見證文件，以兜售2輛限量法拉利超跑名義，越洋坑騙美國1家車商935萬美元、折合台幣2.9億餘元，檢方今（14日）起訴在押的陳男涉犯詐欺等罪嫌，建請從重量刑，他被查扣的炫富跑車、名錶與精品包也隨之曝光。

▲台中檢調查獲男子陳肯特（本名陳宗傑）涉以兜售法拉利限量超跑之名詐騙935萬美元，查扣他的Porsche CAYENNE GTS轎車。（圖／調查局提供）

檢調是在今年（2025年）6月11日，搜索約談陳肯特與共犯陳智義，在2人住處與公司等地，查扣1輛新車價約700萬元的Porsche CAYENNE GTS、1輛逾500萬元的BMW 740LI，1輛100多萬元的Tesla Model 3，以及70、80萬起跳的百達翡麗名錶2支、愛馬仕柏金包3個等物。

▲台中檢調查獲男子陳肯特（本名陳宗傑）涉以兜售法拉利限量超跑之名詐騙935萬美元，查扣他的愛馬仕鉑金包 。（圖／調查局提供）

據悉，本名陳宗傑的陳肯特，在中部地區頗有政商人脈，前年（2023年）7月間，他指示自己公司財務長陳智義，涉偽造台灣理律法律事務所、日本宇賀神國際事務所的律師法律意見書，以陳肯特經營的鉑鈞公司、豹子公司與境外T公司掩護，向美國1家想收購法拉利頂級超跑Ferrari FXX-K Evo的公司，謊稱自己有2輛。

這款頂級超跑Ferrari FXX-K Evo，號稱全球限量40輛，搭載6.3升V12自然進氣引擎與HY-KERS 混合動力系統，擁有1050匹馬力，有錢也未必能買到。

美方車商誤信陳肯特提出的法律文件，先後匯款共935萬美元、折合台幣2.9億餘元到陳肯特指定的新加坡、香港當地銀行帳戶，卻遲遲拿不到車，求證文件具名的2家事務所，才知遭詐，今年跨海來台向台中市調處提告求助。

▲▼台中檢調查獲男子陳肯特（本名陳宗傑）涉以兜售法拉利限量超跑之名詐騙935萬美元，查扣他的百達翡麗名錶。（圖／調查局提供）

台中市調處蒐證後發現案情重大，報請台中地檢署，由檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並與台中市警局刑警大隊、警政署保四總隊等單位共組專案小組，追查金流與偽造文件來源，經調查局洗錢防制處分析，順利查獲2名陳男。

美方車商匯付的購車款，已遭陳肯特層層轉回到台灣帳戶，再指示公司員工分批提領現金轉存，製造追查斷點，專案小組另查出，陳肯特從2023年起，經營線上博奕平台收受賭客下注，1年累積有效下注金額逾4000萬元，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢。

專案小組偵辦期間發現，陳肯特擁有雙重國籍、曾為「法拉利車隊賽車手」，不僅熟稔國際間限量超跑，也有車輛鑑價專業，陳肯特生性奢華、常在社交平台炫富，出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、常到歐美旅行，營造金字塔頂端形象，讓美國買家受騙上當。

檢調除依法查扣前述陳肯特持有的跑車、名錶與精品包，也扣押他名下及借名持有之台中七期豪宅，以及多筆銀行帳戶，並凍結1名第三人的帳戶資金。檢方依詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴2名陳男，其中陳肯特在押，陳智義偵查中交保30萬元。