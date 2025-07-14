快訊／豐原五口命案團購主曾獲15萬交保　檢訊後聲押禁見

▲李姓團購主今天被檢方拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見。（圖／資料照，記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

台中2日發生豐原5口命案，涉案的李姓團購主在4日晚間被警方查緝到案，5日移送地檢署後獲15萬元交保。台中地檢署連日縝密調查，發動2波搜索並約談案關人逾30人，並分析相關卷證金流，今天（14日）將李女拘提到案，訊後認李女涉犯詐欺、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署4日、10日分別發動第1、2波搜索行動，從案發後不分晝夜持續約談、查證案件相關人員，迄今到案調查人數超過30人，今天將日前交保的李姓團購主拘提到案，訊後認李女涉犯詐欺取財、偽造準私文書及恐嚇取財等罪，有滅、變造證據及串證之虞，且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署強調，專案小組每日召開專案會議，急速進行各項偵查作為、保全一切證據，全力投入偵辦，本署後續仍將堅定貫徹打詐到底、除惡務盡的執法立場，嚴辦重懲詐欺犯罪，決不容許不法分子逍遙法外。

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。