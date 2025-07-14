獨／陳肯特奢豪生活曝！曾開破億法拉利SP1　專程觀賞魔獸打籃球

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獨／「陳肯特」昔日開破億SP1　到球館看魔獸打職籃

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲陳肯特曾經開著現價值破億元的法拉利Ferrari Monza SP1到台體大欣賞前NBA球星魔獸霍華德比賽，剛好被記者拍到。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

本名陳宗傑、綽號「陳肯特」的鉑鈞公司負責人，涉嫌向美國法拉利經銷商誆稱自己擁有價值每輛逼近2億元、全球限量的法拉利Ferrari FXX-K EVO，還偽造台、日律師事務所的法律意見書稱擁有2輛車完全產權，詐取近3億元。檢警以及調查局等前往陳肯特價值5500萬元豪宅中搜索，赫見另一價格破億元的Ferrari Monza SP1，而這台車也被認出，昔日NBA球星魔獸霍華德到台中打球，陳肯特就開著這台車前往欣賞球賽。

▲▼ 。（圖／台中市調查處提供）

▲調查局到陳肯特價值5500萬元豪宅車庫，赫見SP1也在其中。（圖／台中市調查處提供）

2年前，前NBA球星霍華德抵台打職籃，掀起一股魔獸旋風，當時，魔獸跟著球隊到台中比賽，迎戰台中太陽隊，球館內球星上場引起球迷騷動，球館外，一輛全球限量不到500台的Ferrari Monza SP1則讓超跑迷瘋狂不已。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲據悉，天王周杰倫也有一台SP1。（圖／資料照片）

據悉，天王巨星周杰倫也有一台SP1，2年前價格約8500萬元，但時至今日，單台SP1價格已經破億元。除了SP1之外，檢警還查扣到400萬元鑽錶百達翡麗、以及百萬愛馬仕鱷魚皮包、特斯拉、BMW等名車。

美國法拉利經銷商BBB聖地牙哥公司2年前尋求購買2輛法拉利頂級超跑Ferrari FXX-K Evo，陳肯特得知後，誆稱自己擁有Ferrari FXX-K的「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售，之後偽造國內知名法律事務所與日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車其他所擁有。

美方信以為真，先後匯款共935萬美元、折合台幣2.9億餘元到陳肯特指定的新加坡、香港當地銀行帳戶，卻遲遲拿不到車，求證文件具名的2家事務所，才知遭詐，今年跨海來台向台中市調處提告求助。

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