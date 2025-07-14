誆賣限量法拉利撈3億！台灣賽車手還涉博弈洗錢　今被起訴收押

▲陳肯特涉假賣限量法拉利，美國法拉利經銷商跨海向台中地檢署提告，檢方今天偵結起訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

綽號「陳肯特」的台灣陳姓國際職業賽車手，涉嫌誆稱擁2台全球限量40台的Ferrari FXX-K Evo產權，並偽造知名律師事務所意見書及發票，誘騙買家以美金935萬元（近新台幣3億元）匯款購買，但後續陳遲未交付車輛，買家驚覺受騙，由美國法拉利經銷商跨海向台中地檢署提告；檢方另查出案外案，陳還涉及線上博弈平台收注，認陳涉犯詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌，今天（14日）偵結起訴，並聲押獲准。

檢方調查，陳男（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，他擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

陳為證明他有車輛所有權，遂以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所與日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利，另1輛的車主為1名日本籍男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，禁止處分車輛所有權。

陳的偽造文書犯行，成功誘騙仲介商2度匯款共935萬元至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商。

本案經由美國法拉利經銷商透過律師提告，台中地檢署檢察官陳東泰、黃裕峯指揮法務部調查局台中市調處、台中市刑大、台中地檢署重案支援中心檢察事務官及保警第四總隊等單位，比對國際匯款紀錄及偽造文件來源後，於6月11日持搜索票執行搜索、約談。

檢方另外查出，陳肯特於2023年起，以貴公子娛樂城等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付及虛擬貨幣洗錢，1年有效下注額逾新台幣4000萬元；陳並於同年8月以虛偽增資方式迂迴5000萬元辦理豹子公司增資，藉以粉飾公司資力。

檢方今天偵結，認2人涉詐欺取財、偽造文書、洗錢及公司法，向台中地檢署提起公訴，陳被聲押獲准，陳姓共犯以30萬元交保；檢方並扣押陳持有的豪宅、豪車及凍結帳戶資金，相關不法所得向法院聲請沒收及追徵。