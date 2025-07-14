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台灣賽車手「兼職」博弈首腦！車庫驚見破億超跑　名車名錶全被扣

▲▼ 。（圖／台中市調查處提供）

▲搜查人員在陳肯特的車庫發現這輛市價超過1億元的Ferrari Monza SP1。（圖／台中市調查處提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中地檢署偵辦陳肯特詐欺及博弈洗錢案，今天（14日）偵結起訴向法院聲押獲准。專案小組調查期間發現，陳熱衷在社交平台炫富，營造金字塔頂端形象，經持票搜索，發現他不但住在七期市值5500萬元的豪宅，車庫內還擁保時捷、特斯拉等數輛名車，當中最顯眼的，是一輛全球限量499台、台灣僅6人擁有的Ferrari Monza SP1，目前市價超過1億元，另外家中還搜出愛馬仕凱莉包、柏金包及百達翡麗錶，讓搜查人員嘆為觀止。不過，相關動產、不動產，已全數遭到扣押。

台中市調查處指出，本案在調查期間發現，陳肯特出入多以超跑代步，喜歡在高檔餐廳消費，也常到歐美旅行，他將這些奢侈生活PO上IG等社交平台，目的就是要讓外界認為他是金字塔頂端人士，才能讓美國買家不慎上當。

調查處人員在今年6月11日前往陳的住處搜索，在停車場查獲陳擁有多輛名車，包括被稱為「億級移動豪宅」Ferrari Monza SP1，還有新車價逾600萬元的Cayenne GTS Coupé，BMW740LI，最便宜的都是特斯拉MODEL3，不少男人心目中的夢幻車款都被他收入囊中。

▲▼ 。（圖／台中市調查處提供）

▲陳的車庫中最便宜的都是特斯拉。（圖／台中市調查處提供）

此外調查處人員還在陳的家中發現2個要價分別為81萬、160多萬的愛馬仕凱莉包，1顆72萬元的愛馬仕柏金包，2只140萬、400萬的百達翡麗名錶，1只180萬元的愛彼錶，盡顯豪奢生活。

▲▼ 。（圖／台中市調查處提供）

▲▼陳家中還有愛馬仕凱莉包、百達翡麗名錶等物。（圖／台中市調查處提供）

▲▼ 。（圖／台中市調查處提供）

值得一提的是，據了解，陳這輛Ferrari Monza SP1已經在今年2月進行典當，理由不得而知，但他仍以租借方式繼續使用，由於產權問題，調查處僅扣得2500萬元債權。

本案源自綽號「陳肯特」的台灣陳姓國際職業賽車手（48歲），同時也是鉑鈞等3間公司負責人，涉嫌在2023年向美國法拉利仲介商誆稱擁2台全球限量40台的Ferrari FXX-K Evo產權，並偽造知名律師事務所意見書及發票，誘騙仲介商以美金935萬元（近新台幣3億元）匯款購買，但後續陳遲未交付車輛，對方驚覺受騙，由美國法拉利經銷商跨海向台中地檢署提告。

此外，檢方還查出案外案，陳肯特於2023年起，以貴公子娛樂城等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付及虛擬貨幣洗錢，1年有效下注額逾新台幣4000萬元；陳並於同年8月以虛偽增資方式迂迴5000萬元辦理豹子公司增資，藉以粉飾公司資力。

全案由台中地檢署檢察官陳東泰、黃裕峯指揮法務部調查局台中市調處、台中市刑大、台中地檢署重案支援中心檢察事務官及保警第四總隊等單位，比對國際匯款紀錄及偽造文件來源後，於6月11日持搜索票執行搜索、約談，訊後認陳及共犯涉詐欺取財、偽造文書、洗錢及公司法等罪，今天將陳聲押獲准，陳姓共犯以30萬元交保；檢方並扣押陳持有的豪宅、豪車及凍結帳戶資金，相關不法所得向法院聲請沒收及追徵。

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