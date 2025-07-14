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台東永續力大邁進　縣府培訓33位碳盤查專業人才取得證書


▲台東縣府培訓33位碳盤查專業人才取得證書。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府培訓33位碳盤查專業人才取得證書。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化地方政府溫室氣體管理能量，加速實現2050淨零排放目標，台東縣環保局於7月9日至11日辦理第一階段「ISO 14064-1溫室氣體盤查與計算」專業課程，成功培育33位碳盤查專業人才並取得證書，為台東厚植永續治理能力邁出關鍵一步。

此次課程邀集縣府各局處、鄉鎮公所及學校等永續業務人員參訓，由具TAF認證資格的亞瑞仕國際驗證股份有限公司授課，課程內容涵蓋溫室氣體清冊建立、排放源鑑別、邊界設定與量化方法，透過實務案例演練與筆試驗收，協助學員掌握盤查技能。取得第一階段合格證書者，未來將優先推薦參與「ISO 14064-2溫室氣體減量計畫」與「ISO 14067產品碳足跡」進階課程，逐步建立系統化碳管理專業人才網絡。

台東縣長饒慶鈴表示，「永續」與「慢經濟」是台東重要發展核心。在邁向淨零轉型的過程中，建立本縣碳盤查專業團隊，不僅是落實健康永續施政的重要一環，也為政策推展與跨局處合作奠定堅實基礎。台東擁有豐富農業與觀光資源，具備發展低碳示範縣的潛力。強化公部門永續專業，是台東因應氣候變遷、實現淨零排放的關鍵起點。

環保局補充，此次課程採用最新版ISO 14064-1:2018國際標準，涵蓋排放源識別、基準年建立、清冊建構、內部查證機制與常見缺失改善等核心內容。授課單位具備多項國內外驗證經驗，透過實務導向教學，協助學員建立盤查邏輯與應用實力。後續三階段課程將逐步深化，從組織減量規劃進入產品碳足跡評估，打造具備國際標準實作經驗的在地綠領團隊。

環保局也強調，溫室氣體盤查並非遙不可及的高深技術，而是邁向永續治理的第一步。藉由跨部門協力與系統性訓練，政府部門能更精準掌握碳排放現況，進而擬定具體減碳策略與行動方案。面對極端氣候與全球碳競爭壓力，唯有及早布局、厚植能力，台東才能在地實現低碳轉型，引領永續未來。

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