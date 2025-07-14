池上衛生所「厝邊好醫生」新家落成　打造在地健康樂活新地標　

▲台東池上衛生所「厝邊好醫生」新家落成。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉衛生所歷經兩年多施工，於14日正式剪綵啟用，縣長饒慶鈴親自出席啟用典禮，與在地鄉親共同見證池上醫療資源的重大升級。新建衛生所不僅硬體全面更新，更導入高齡友善與防疫建築理念，為在地打造更便捷、安心的健康照護環境，成為池上鄉全新樂活健康地標。

饒慶鈴表示，池上鄉衛生所新建工程是縣府強化偏鄉醫療、實踐健康平權的重要成果之一。原衛生所建築逾40年，設施老舊、空間不足，已不符現代醫療需求。此次遷建不僅改善硬體環境，也結合社區資源與在地需求，讓鄉親在家鄉就能享有更完善的健康服務。

她進一步指出，台東幅員遼闊、人口密度低，且高齡化快速，基層衛生所成為第一線健康守門人。縣府上任以來，即將「改善衛生所醫療照護環境、補實醫師人力、提升可近性與服務品質」列為施政重點。此次池上新衛生所特別納入「防疫建築」概念，強化公共衛生應變能量，也朝向打造高齡友善醫療園區邁進。

衛生局長孫國平表示，新衛生所鄰近池上有福館（長照據點），未來將結合雙方資源，推動整合式高齡照護模式。新建衛生所共投入經費1億1,350萬元，歷經場地協調與設計規劃後，於2023年4月動工，歷時一年多完成。新大樓為兩層樓設計，總樓地板面積約436坪，一樓為公共衛生與基層醫療空間，二樓設有行政辦公室與國民營養室，建築講求通風、無障礙與動線流暢，並保留既有喬木，展現綠建築美學與實用兼備的理念。

此外，新衛生所也預計提供遠距醫療、視訊診療等服務，讓偏鄉民眾即便在地也能享有優質醫療資源。台東縣衛生局補充，過去原址條件受限，就醫動線不便，新衛生所的落成，將大幅改善服務品質與民眾就醫體驗。

饒慶鈴強調，過去6年縣府團隊積極爭取中央補助與地方預算，已投入逾5億元資源，完成大武、長濱、成功及池上等多處衛生所整建或新建，持續實踐「綻放社福、用心照顧每一名縣民」的承諾，打造兼具溫度與效能的基層健康照護體系。