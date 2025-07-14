傳赴美施壓3大議題　德防長釐清「愛國者飛彈、駐歐美軍安排」

▲佩斯托瑞斯將赴美，會晤美國國防部長。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）14日前往華府，會面美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），傳將釐清並且施壓3大問題，包括白宮對烏克蘭的武器供應、飛彈部署計畫，以及駐歐美軍規模。

路透社提到，德國身為歐洲最大經濟體，在國防支出方面落後數十年，最近卻成為北約自冷戰以來「最大規模軍事擴張」的關鍵角色。因此，佩斯托瑞斯預料將會受到熱烈歡迎，並就上述議題施壓赫格塞斯。

歐洲官員煩惱未來可能遭受俄羅斯攻擊，同時應對美軍裁撤之際，德國放寬了憲法規定的債務上限，以符合北約的最新軍事開支目標，也就是2029年以前達到GDP的3.5%，這將讓德國軍事開支從2025年預算草案的950億歐元，在2029年激增至1620億歐元。

佩斯托瑞斯預計在五角大廈會面赫格塞斯，討論柏林要替基輔購買美國的愛國者防空系統一事。這項提議在私下討論未獲華府回應後，幾周前由德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）公開。迄今，德國已向烏克蘭捐贈3組愛國者系統。

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）



美國總統川普8日表示，他已批准向烏克蘭運送防禦性武器，並考慮對莫斯科實施額外制裁。他13日又透露將向烏克蘭運送愛國者飛彈，儘管未提供具體數字，但稱相關費用將由歐盟負責支付。不過，川普政府對於武器供應的立場難以預測，歐洲盟友依然對此感到不安。

佩斯托瑞斯也將試圖釐清，華府是否依然承諾2026年起在德國暫時部署長程飛彈。根據這項拜登政府立下的承諾，部署軍武將包括射程達1800公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，以及射程約3000公里的「暗鷹」（Dark Eagle）遠程高超音速飛彈武器（LRHW）。

俄羅斯批評，這項計畫是對其國家安全的嚴重威脅，並且駁斥了莫斯科可能攻擊北約成員的擔憂。

另一個關鍵問題，將是美軍持續進行的全球部署評估，因為這可能導致歐洲駐軍減少。歐洲原有8萬名美軍，其中4萬人左右都在德國。歐洲盟國正敦促華府確保任何部隊縮編都必須經過協調，以免出現戰力空缺，導致北約成員國暴露在俄羅斯侵略的威脅之下。