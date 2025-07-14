搭飛機上班！「跨洋通勤11hrs」也值得　護理師揭原因

▲ 寇特妮從瑞典通勤到美國工作。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國31歲護理師寇特妮（Courtney El Refai）住在瑞典斯德哥爾摩，每個月跨大西洋通勤到舊金山上班，儘管需飛行11個小時、跨越5200英里，但每次能賺進約15萬台幣，還能享受長達6週的假期，令她認為相當值得。

寇特妮在舊金山灣區一家醫院擔任新生兒加護病房護士，時薪高達116美元（約台幣3600元）。她向《每日郵報》透露，在加州輪值一個12小時班次的收入就足以支付斯德哥爾摩1個月的房租，認為這種極端通勤模式讓她得以兼顧家庭與高薪工作。

她在2022年與39歲的瑞典籍丈夫拉米（Rami）及2歲女兒搬到瑞典定居，但很快就開始懷念護理工作。2023年1月她生產過後，夫妻倆開始美歐兩地分居生活，直到去年夏天她成功取得舊金山的護理職位，同年12月搬回瑞典，開始跨洲通勤。

寇特妮採用按日計酬制度，每月只需工作4個8小時班次，也可將班次集中安排，空出長達6周的假期。她表示，「我的工作生活平衡狀況現在好太多了。因為住得很遠，我沒有加班的動力或義務。」每次赴美工作8天，扣除來回約500美元（新台幣約1.5萬）的機票及住宿費用後，她還有約5000美元（約新台幣15萬）收入。

儘管9小時的時差讓她很難和家人聯絡，但寇特妮認為這種模式「感覺可以維持很長一段時間」。她選擇不在瑞典考取護理執照，因為當地護士時薪僅30美元（約新台幣880元），薪資落差懸殊，但她正學習瑞典語並申請公民身分，同時享有瑞典的免費醫療和幼兒教育福利。