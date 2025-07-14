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逾2千台器具6千人次投入南部重建　內政部再派40部專車千餘人支援

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲內政部派1,350位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

颱風丹娜絲挾帶強風豪雨，帶給南部地區嚴重災情。總統賴清德日前指示內政部規劃人力，派遣成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人，搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。內政部今（14日）表示，中央災害應變中心統計至昨晚為止，已協調國防部、環境部、本部及各縣市政府共6572次人力協助救災，調度鏈鋸、山貓、抓斗車、貨車等共計2477台，如今再加入這一千多位生力軍，相信能更快完成救災任務。

內政部指出，此次參與支援的替代役役男，皆完成初級救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務等專業訓練課程，具備緊急應變、協作救援及社區服務等專長能力。此次任務係依據替代役實施條例規定，實施基礎訓練課程中的實務訓練，不僅僅是實地應用所學，更展現出替代役訓練對國家防災力的具體貢獻。

內政部說，本週，1350位替代役青年搭乘40部專車分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場，不只是搬運雜物、清除路障、協助物資，更是在颱風過後最需要人手的時刻，穩穩接住一份責任。

內政部表示，中央災害應變中心統計至昨晚為止，已協調國防部、環境部、本部及各縣市政府共6572次人力協助救災，調度鏈鋸、山貓、抓斗車、貨車等共計2477台。如今再加入一千多位生力軍，相信能更快完成救災任務。

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

▲▼內政部派1,350 位替代役青年搭乘40部專車，分批前往台南、嘉義、雲林等災後現場。（圖／內政部提供）

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