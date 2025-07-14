賴清德勘災稱「不能什麼事都靠國軍」　蔣萬安：不是去教訓災民

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，總統賴清德日前南下勘災，有災民當面請求國軍協助清運家中毀壞的大型物件，賴清德回應，「不能什麼事都靠國軍！」若所有事情都要靠國軍，國軍真的在忙時，像現在要漢光演習該怎麼辦？並指法律規定國軍不能進入民宅，希望社區要發揮力量。台北市長蔣萬安今（14日）受訪表示，愛土地要付諸行動，籲中央全力救災，別再搞大罷免，不是去教訓災民。

蔣萬安今日出席台北市首座聚落式污水處理設施啟用典禮，接受媒體聯訪時，被問到怎麼看賴清德南下勘災時表示，不應什麼都靠國軍？蔣說，颱風過境已一週，但看到南部鄉親還是在受苦，有接近上萬民眾還是沒電可以用、家裡持續在泡水，真的非常非常心痛。

蔣萬安指出，台北市政府在第一時間除支援嘉義，也支援台南進行救災復原，愛這片土地其實要付諸行動，他要再次呼籲中央官員，全力救災，不要再搞大罷免，不是去教訓災民，不要再對立、內耗。

媒體又問，怎麼看台中市長盧秀燕呼籲黨公職要投入救災，但「護國大遶境」本周將進入台北市？蔣萬安說，現在全台民眾都會看見有多少本來應該全力投入救災的民進黨政治人物，還在一心搞大罷免，所以台灣人民還在受苦，民進黨辦這場「遶境護國」已成為笑不出來的笑話。

至於盧秀燕稱中央應撒人力救災，但也遭質疑市政是否也要救災，因為藍營週末也在跑反罷免？蔣萬安強調，在市政上全力以赴，包括今天是全北市第一座聚落式污水管理系統啟用，在南部發生災情時，包括台北、台中第一時間也派團隊下去全力協助救災，他也呼籲民進黨中央官員，這時應全力救災，而不是去現場教訓災民，還在搞大罷免、還在持續製造政治對立、搞政治鬥爭。

