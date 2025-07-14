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丹娜絲災後復原進度曝光！　黃偉哲強調：與民眾溝通絕無阻隔

▲台南市長黃偉哲14日召開記者會，說明丹娜絲颱風後復原最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲14日召開記者會，說明丹娜絲颱風後復原最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府14日召開記者會，說明「丹娜絲」颱風災後復原進度，針對媒體報導有民眾質疑勘災時遭人員阻擋與市長溝通，市長黃偉哲特播放現場實錄畫面澄清，強調「全程與居民面對面溝通，絕無公務人員阻隔民眾陳情。」現場陪同的七股區區長李佳隆也說明，應是志工提醒「還有其他災民等候發言」而引起誤會。

黃偉哲表示，風災後受災範圍廣、復原進度不一，民眾難免情緒有起伏，但市府會誠懇面對、虛心接受，也盼媒體報導前多加查證。他呼籲：「若有阻擋事證，歡迎直接向市府反映，我會第一時間處理。」

截至13日，台南市屋頂受損共1萬393戶，已鋪設帆布4473戶，尚有5920戶持續處理中。台南也感謝高屏兩縣共395人力、國軍2951人、替代役760人、18,286名里志工協助清障、鋪布與農損清運。

▲台南市長黃偉哲14日召開記者會，說明丹娜絲颱風後復原最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

農業局統計，農損總金額逾13億元，其中龍眼、文旦、火鶴花與蘭花產業損失慘重；畜產損失逾2.7億、漁業災損含牡蠣與虱目魚達1.1億。目前台南市通報22392件路樹倒塌，已排除19320件。11座橋梁因安全預警暫時封閉，215件招牌掉落災情中已有200件排除。

此外，環保局指出，風災後累積清運7700公噸垃圾與建材廢棄物，新北、桃園、高雄等縣市也派員支援。教育局通報255所校園災損金額達1.6億元，已覈定經費搶修。

衛生局提醒，災後為防範鉤端螺旋體病、破傷風、登革熱等疾病，民眾清理積水與垃圾時務必穿戴手套、口罩與雨鞋，並使用正確比例漂白水消毒環境與餐具。
如家中帆布積水、倒塌房屋或停電狀況尚未處理，亦可透過台電1911客服或「台灣電力APP」回報，市府將逐戶追蹤復原狀況。

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