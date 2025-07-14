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花蓮縣府拿納稅錢辦反罷免？邀請卡現AB版　綠：傅崐萁真的急了

▲▼民進黨發言人吳崢「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢列舉花蓮縣政府行政不中立，違法反罷免行徑。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨發言人吳崢今（14日）上午召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會，譴責花蓮縣政府從上至下變成國民黨團總召傅崐萁的選舉機器，拿著人民納稅錢搞反罷免；並痛批台中市長盧秀燕造謠中央沒救災，自己卻勤跑政治造勢，噴政治口水、充滿算計，令人不齒。

吳崢指出，上周六花蓮縣政府主辦「2025客鼓鳴心鼓王爭霸戰」系列活動的「龍獅鼓舞響洄瀾晚會」，活動領中央客委會補助款，理當恪守行政中立，卻變成縣長徐榛蔚及傅崐萁的造勢大會，場外有工作人員舉著不同意罷免的手舉牌在宣傳；場內發放反罷免相關文宣，即便民眾告知需遵守行政中立，國民黨務人員仍無視勸阻直接進入場內。徐榛蔚甚至在活動致詞上，毫不遮掩的要求群眾給傅崐萁掌聲，用人民納稅錢舉辦的活動，竟被扭曲成花蓮傅家的造勢活動，實在是太離譜了。

吳崢提到，花蓮縣政府對該活動宣傳玩弄心機，出現AB版邀請卡，A版邀請卡有露出客委會主委古秀妃，企圖以此版本交差領取活動補助預算；但在地方上發放B版邀請卡上，客委會主委大名「被消失」，只留花蓮縣長大名，徐榛蔚擺明收割中央補助偽裝成縣府自行舉辦的活動，再扭曲成傅崐萁反罷免大會，嚴重暴露出國民黨執政縣市首長拿著人民納稅搞反罷免，圖謀自己的政治利益的行為。

吳崢說，花蓮縣政府邀請農會產銷幹部所辦的文旦產銷大會，也變成傅崐萁反罷免大會，傅崐萁在活動訴求支持反罷免，但該活動是政府預算，卻變成政治活動，傅崐萁為阻止農民錄影，還嗆聲「我們溝通有問題嗎？」囂張行徑令人咋舌；離譜的是，主持活動的瑞穗農會理事長魏清河，同時也是花蓮縣選委會監察小組委員，顯現花蓮傅家真的急了，明目張膽當著選務人員在場，違反行政中立，把農會活動也變成反罷免政治造勢活動，可見花蓮縣政府從上至下已徹底喪失公平、中立，完全變成傅崐萁的選舉機器。

此外，吳崢也提到上週末國民黨不斷抹黑政府不顧災情，完全是含血噴人。盧秀燕更稱自己在「幫你救災」，難道盧秀燕不是台灣的一份子？日前高雄市長陳其邁率隊馳援嘉義市長黃敏惠，不分黨派攜手救災令人動容，而台中市支援外縣市救災，國人也給予肯定。豈料盧秀燕竟將此當做個人政治籌碼，拿來邀功，當作抹黑的武器，難道盧秀燕派出台中救災人員，就是為了政治口水，拿來炫耀嗎？盧秀燕眼中沒災情，只有政治算計，令人心寒。

吳崢表示，近日總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰全部都在災區勘災，第一線協助災民，縣市首長陳其邁、黃偉哲、周春米、翁章梁也都全力投入救災，民進黨立委蔡易餘、郭國文、林俊憲、陳亭妃等人，也在災區協助選民復原重建。反觀盧秀燕忙噴政治口水抹黑的同時，從上週五開始的行程，卻是跑政治造勢忙翻天，這就是盧秀燕口中的「幫你救災」，是在救國民黨立委罷免選情。

吳崢表示，災情當前沒有人攻擊盧秀燕，盧秀燕卻自己跳出來抹黑政府，令人困惑。盧秀燕忙著與朱立倫、韓國瑜、蔣萬安參加國民黨造勢大會，全心全力投入政治活動，卻抹黑別人，是徹底雙標、睜眼說瞎話，令人唾棄。不務正業、不專心市政的就是藍營縣市長，忙抹黑忙政治的盧秀燕、行政不中立的徐榛蔚。

民進黨團幹事長吳思瑤上午也在黨團記者會提到，盧秀燕為了救罷免而跳腳、人設大翻轉，恐怕是要競逐黨內更大權力。盧秀燕居然說得出口，「我們在幫你救災耶」，光這句話就可以判定盧秀燕沒有資格角逐總統大位，台灣有分你我他？有分台中台北台南？怎麼說出這種話，非常惡劣毫無同理，殘酷無情的政客。盧秀燕不顧市民只顧爛委，擺著救災只搞政治，對應全力投入救災的賴、蕭、卓，實在讓人看到政客冷酷無情本質。

▼民進黨團幹事長吳思瑤批評，盧秀燕根本沒資格角逐總統大位。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團召開 不賄選 不會選 大撒幣 救罷免 記者會 吳思瑤 陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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