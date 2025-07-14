　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台唯一罷綠失敗！　吳崢：國民黨為罷而罷無法獲得人民認同

▲▼民進黨發言人吳崢「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢強調，國民黨為了救選情發起為罷而罷，無法獲得人民認同。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案昨進行投開票，儘管開票結果是同意票大於不同意票，但因同意票未達法律門檻，故宣告失敗。民進黨發言人吳崢今（14日）表示，國民黨為了救自己選情，而發起為罷而罷、毫無正當性的政治攻擊行動，是沒辦法得到人民的認同，所以罷免案無法過關。

中選會昨指出，南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7,207人，投票人數為1萬8,171人，投票率為31.76％，有效票為1萬8,027票，其中同意罷免票數為1萬2,160票，佔67.45%；不同意罷免票數5,867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為否決。

吳崢今日上午召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會，並回應時事。針對陳玉鈴罷免案失敗，吳崢指出，這個案子非常特殊，是今年全台灣唯一的民進黨（民意代表）罷免案，昨天失敗後，國民黨針對民進黨展開的罷免行動正式宣告瓦解、失敗。

這件事情突顯兩個重點，吳崢表示，第一，台灣人民看得非常清楚，過去一整年，在立法院裡作亂、毀憲亂政、破壞台灣現況、阻礙台灣發展的，恰恰就是中國國民黨，國民黨為了救自己選情，而發起為罷而罷、毫無正當性的政治攻擊行動，是沒辦法得到人民的認同，所以罷免案無法過關。

第二，吳崢說，相信所有台灣人民眼睛都是雪亮的，陳玉鈴在竹山、鹿谷長期深耕基層。自己前段時間也跟著陳玉鈴到第一線一起進行選民服務，也看到陳玉鈴是如何為了偏鄉地區居民請命。這樣認真做事的議員自然而然能得到南投縣民認同，惡罷不會成功。因此，國民黨所作所為、胡作非為，人民都看在眼裡，會用選票做公平的裁判。

吳崢提到，陳玉鈴過去這段時間即便面臨被罷免壓力，仍沒有進行地方反制罷免相關選舉宣傳。因為她知道，現在南投也有準備進行國民黨立委游顥及馬文君罷免案，她不希望把不同意罷免跟同意罷免訊息混淆，所以過去這段時間空陸戰都降到最低。

吳崢指出，自己前段時間碰到她，態度非常坦蕩蕩，說為了大罷免，在所不惜，如果國民黨真把她罷掉，她也願意承擔這樣的後果。因為要全力投入、支援，在南投罷免游顥跟馬文君的行動。

吳崢認為，陳玉鈴這樣身先士卒的勇氣，也凸顯民進黨現在全黨上下一心、將士用命，全力支援、支持公民團體，和公民同行，目標就是726把毀憲亂政的不適任的藍委下架。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／超級電池廠爆炸瞬間曝！眾人狂奔
快訊／印尼外海發生規模6.7地震
「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任
夏天小心「冷氣病」　害頭痛、肩頸僵硬
超級電池廠爆炸「大門炸開」！員工急逃命　空拍畫面曝
軍隊搭北捷運兵畫面曝　「刺針飛彈」加入演練
《流星花園》童星現況曝！變31歲人妻老師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

法律對兒少性侵受害者設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

掀賴清德昔稱發現金「最有效」　陳玉珍打臉：不要浪費時間釋憲

睽違7年！馬防部漢光演習再執行海上實彈射擊　無人機同步偵蒐

中共侵台時機早曝光！　林楚茵：漢光非劇本是未來台灣恐面臨狀況

憲兵漢光運用北捷行兵力、物資轉用　「人攜式刺針飛彈」加入演練

花蓮縣府拿納稅錢辦反罷免？邀請卡現AB版　綠：傅崐萁真的急了

總統府公布「賴清德、災民對話全文」　怒駁報導斷章取義

全台唯一罷綠失敗！　吳崢：國民黨為罷而罷無法獲得人民認同

不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

藍稱普發現金是法律案　吳思瑤：通過是鬼？拿柯文哲貪汙錢付好了

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【釣客怒罵】漁船逼近釣船航行！危險畫面全錄下

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

法律對兒少性侵受害者設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

掀賴清德昔稱發現金「最有效」　陳玉珍打臉：不要浪費時間釋憲

睽違7年！馬防部漢光演習再執行海上實彈射擊　無人機同步偵蒐

中共侵台時機早曝光！　林楚茵：漢光非劇本是未來台灣恐面臨狀況

憲兵漢光運用北捷行兵力、物資轉用　「人攜式刺針飛彈」加入演練

花蓮縣府拿納稅錢辦反罷免？邀請卡現AB版　綠：傅崐萁真的急了

總統府公布「賴清德、災民對話全文」　怒駁報導斷章取義

全台唯一罷綠失敗！　吳崢：國民黨為罷而罷無法獲得人民認同

不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

藍稱普發現金是法律案　吳思瑤：通過是鬼？拿柯文哲貪汙錢付好了

鈴木誠也神跑壘建功　總結上半季：「真的累了！」

炎亞綸看GD演唱會「掩面猛哭」！　感性告白粉絲心

驚悚瞬間曝！高雄電池廠爆炸「火焰衝破大門」　警消逃命他慘摔

《逆愛》停播之亂！柴雞蛋首發聲「大家不要慌」…全陸網哭求1事

艾爾瓦迪7.2局好投引主帥盛讚　遊騎兵壓制太空人奪系列賽勝利

在地眼中「最恐怖樓」現3字頭交易　房仲吐實：不敢經營

桑切斯7.1局好投助攻　費城人勝教士登上分區龍頭

法律對兒少性侵受害者設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

陳傑憲力挺！三級棒球中華隊成軍誓師　U12台南開打售票資訊出爐

快訊／印尼外海發生規模6.7地震

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

政治熱門新聞

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

遭爆婚內出軌　南投市長妻回應了

罷免陳玉鈴「同意大於不同意」失敗　游顥：是個好成績

批普發現金違憲　柯建銘：買票絕對會被唾棄

總統府公布「賴清德、災民對話全文」　怒駁報導斷章取義

南投罷免陳玉鈴失敗　詹江村轟國民黨沒用力宣傳：在幹什麼？

不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

台灣民意民調／罷免升溫！ 　藍營需催出5成5投票率才能抗衡綠

預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

憲兵漢光運用北捷行兵力、物資轉用　「人攜式刺針飛彈」加入演練

南投議員陳玉鈴罷免案失敗　民進黨回應了

妻稱前男友「老公」　南投市長驚爆綠雲罩頂

全民「普發一萬元」懶人包一次看

陳玉珍狂問普發現金是否違憲？　大法官被提名人陳慈陽認有爭議

更多熱門

相關新聞

不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

立法院11日三讀通過包含普發現金但刪除撥補台電千億版本的強化安全韌性特別條例，行政院則表示，普發現金支出需舉債支應，因此債留子孫實屬不當。對此，媒體人黃暐瀚今（14日）表示，這件事情藍綠都有缺失，國民黨不該侵犯政院預算權，自行增加2350億明顯違憲、政院也不該無視民意，藍綠執政都因各種因素發過錢，過去發錢就不叫「債留子孫」？他強調， 自己看來「各退一步」才是最好的解方。

預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

賴清德稱不能什麼事都靠國軍　蔣萬安開轟了

賴清德稱不能什麼事都靠國軍　蔣萬安開轟了

台灣民意民調／罷免升溫！ 　藍營需催出5成5投票率才能抗衡綠

台灣民意民調／罷免升溫！ 　藍營需催出5成5投票率才能抗衡綠

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

關鍵字：

大罷免大罷免陳玉鈴吳崢南投

讀者迴響

熱門新聞

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面