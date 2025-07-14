全台唯一罷綠失敗！　吳崢：國民黨為罷而罷無法獲得人民認同

▲民進黨發言人吳崢強調，國民黨為了救選情發起為罷而罷，無法獲得人民認同。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案昨進行投開票，儘管開票結果是同意票大於不同意票，但因同意票未達法律門檻，故宣告失敗。民進黨發言人吳崢今（14日）表示，國民黨為了救自己選情，而發起為罷而罷、毫無正當性的政治攻擊行動，是沒辦法得到人民的認同，所以罷免案無法過關。

中選會昨指出，南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7,207人，投票人數為1萬8,171人，投票率為31.76％，有效票為1萬8,027票，其中同意罷免票數為1萬2,160票，佔67.45%；不同意罷免票數5,867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為否決。

吳崢今日上午召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會，並回應時事。針對陳玉鈴罷免案失敗，吳崢指出，這個案子非常特殊，是今年全台灣唯一的民進黨（民意代表）罷免案，昨天失敗後，國民黨針對民進黨展開的罷免行動正式宣告瓦解、失敗。

這件事情突顯兩個重點，吳崢表示，第一，台灣人民看得非常清楚，過去一整年，在立法院裡作亂、毀憲亂政、破壞台灣現況、阻礙台灣發展的，恰恰就是中國國民黨，國民黨為了救自己選情，而發起為罷而罷、毫無正當性的政治攻擊行動，是沒辦法得到人民的認同，所以罷免案無法過關。

第二，吳崢說，相信所有台灣人民眼睛都是雪亮的，陳玉鈴在竹山、鹿谷長期深耕基層。自己前段時間也跟著陳玉鈴到第一線一起進行選民服務，也看到陳玉鈴是如何為了偏鄉地區居民請命。這樣認真做事的議員自然而然能得到南投縣民認同，惡罷不會成功。因此，國民黨所作所為、胡作非為，人民都看在眼裡，會用選票做公平的裁判。

吳崢提到，陳玉鈴過去這段時間即便面臨被罷免壓力，仍沒有進行地方反制罷免相關選舉宣傳。因為她知道，現在南投也有準備進行國民黨立委游顥及馬文君罷免案，她不希望把不同意罷免跟同意罷免訊息混淆，所以過去這段時間空陸戰都降到最低。

吳崢指出，自己前段時間碰到她，態度非常坦蕩蕩，說為了大罷免，在所不惜，如果國民黨真把她罷掉，她也願意承擔這樣的後果。因為要全力投入、支援，在南投罷免游顥跟馬文君的行動。

吳崢認為，陳玉鈴這樣身先士卒的勇氣，也凸顯民進黨現在全黨上下一心、將士用命，全力支援、支持公民團體，和公民同行，目標就是726把毀憲亂政的不適任的藍委下架。