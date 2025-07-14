不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

▲普發現金三讀，國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院11日三讀通過包含普發現金但刪除撥補台電千億版本的強化安全韌性特別條例，行政院則表示，普發現金支出需舉債支應，因此債留子孫實屬不當。對此，媒體人黃暐瀚今（14日）表示，這件事情藍綠都有缺失，國民黨不該侵犯政院預算權，自行增加2350億明顯違憲、政院也不該無視民意，藍綠執政都因各種因素發過錢，過去發錢就不叫「債留子孫」？他強調， 自己看來「各退一步」才是最好的解方。



黃暐瀚表示，上週五立院處理因應關稅特別條例，國民黨刪除「撥補台電一千億」，增加「普發一萬2350億」，從政院版本的4100億，變成5450億。（4100-1000+2350=5450）

黃暐瀚指出，根據憲法第70條，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。簡單地說，立院有權「刪凍」政院提出的預算，但「無權增加」。立院刪除政院提出的撥補台電一千億，是可以的；但自行增加2350億，則明顯違憲，於法不合。

黃暐瀚表示，另一方面，政院反對「普發一萬」，提出各種理由。其中「債留子孫」的論述，很難得到多數選民的認同。

黃暐瀚認為，首先，過去四年因為經濟表現亮眼，連續超徵稅收1.87兆。再者，從2009的消費券（3600），2020三倍券（付一千，領三千），2021五倍券（直接領五千），到2023年的普發現金六千元，藍綠執政分別都因為刺激經濟、紓困等各種因素發過錢給老百姓，過去發錢就不叫「債留子孫」？現在發錢就變成「舉債危害」？這說法，說服力明顯不足。

黃暐瀚直言，自己看來，上週三朱立倫提出的「各退一步」，其實才是最好的解方。立院代表民意，希望普發一萬，政院有權編預算，那就把「撥補台電一千億」跟「普發2350億」一起編進來。

黃暐瀚點出問題，政治是妥協，是理解別人跟你不同，這件事情在他看來，藍綠都有缺失，國民黨不該侵犯政院的預算權，政院也不該無視民意（反對方的民意，也是民意），打死不肯編列普發一萬元。（說穿了，因為這會變成藍營爭取民心的政績）

最後，黃暐瀚總結，該覆議就覆議，該釋憲就釋憲，然後重編一個既能補貼台電一千億，也能普發一萬元的條例出來。這種狀況下，藍營應該接受覆議，並在立院通過「新的版本」，這才叫民主政治，雖有衝突，卻能妥協，然後進步。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）