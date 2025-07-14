約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻：難怪一堆男的來

▲紅姐遞上剪刀給健壯男。（圖／翻攝網路）



網搜小組／劉維榛報導

不少人挖出紅姐番外篇，一名大學生才進門就被叫去打蟑螂，如今還有人笑稱，一名健壯男進門時，手中已經拿著一盒保險套，但一直拆不開來，紅姐一個轉身就遞上剪刀。文章引發近萬人朝聖直呼，「很貼心，難怪一堆男的來」、「紅姐真的是第二眼美女，就是溫柔、順眼，身為女生的我，真的自嘆不如」。

一名網友在Threads表示，「千人斬」外流偷拍影片之中，出現很多番外篇爆笑插曲，「小伙子打不開保險套，紅姐立馬拿剪刀給他。」

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原PO挖出一段冬天約砲片段，一名戴著黑帽的健壯男子才關完門，就急著要拆開手上的保險套，一旁的紅姐邊脫外套邊轉身，下秒忽然遞上一把剪刀，健壯男才順利拆掉包裝封膜。

底下引來近萬名網友直呼，「好啦溫柔是真的、但是偷拍也是真的、偷拍還拿去販賣這個真的不行耶」、「怎麼有拆盲盒的感覺」、「很貼心，難怪一堆男的來」、「已經飢渴難耐了」。

不少人也坦言，「坦白說，影片看這麼多，紅姐真的是第二眼美女，就是溫柔、順眼，身為女生的我，真的自嘆不如」、「看紅姐的影片總是能學習到很多待人處事的道理」、「看著看著，紅姐有點像日系的女生，不管髮型還是整個vibe」、「我覺得是圖片醜化了紅姐，這樣看還溫柔近人的」、「雖然知道是男的，可是看著滿滿女性溫柔特質」。

兩性專家欣西亞提出紅姐可以擄獲男心的3大關鍵，包括「溫柔如一股春風」、「關懷的情緒價值」與「製造被男人保護的需求」。對於紅姐事件，也讓欣西亞不斷思索「男人要的到底是什麼？」如果是臉蛋身材，這些終究會不見，照顧到精神心理，那才是高招。

另外，針對紅姐可能傳播性病的傳言，甚至有說法稱多名受害者感染愛滋病。然而，警方與抖音平台均已闢謠，確認無人因該事件感染愛滋病。截至目前，焦男被控涉嫌「傳播淫穢物品罪」，若證實其行為導致他人感染性病，可能面臨「危害公共安全罪」的指控，最高可處死刑。