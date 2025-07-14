紅姐斬千男！他分析「套路和牛郎超像」卻花費低　3類人易淪陷

▲紅姐靠營造「母愛般的溫暖」，讓眾多男性掉入陷阱中。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

大陸偽娘「紅姐」（又稱紅爺）近日在網路上爆紅，許多人不解，「紅姐那種外貌可以千人斬，為何其他條件更好的卻不行？」一名男網友就直言，紅姐這一套其實跟日本牛郎非常相似；不過最大差別在於，女性與牛郎的往來，需要大筆金錢來維持，但紅姐卻不用，「這點可是命中了那群經濟能力有限或是個性吝嗇的男性。」

「一般直男不會對紅姐的外表產生慾望，但紅姐懂怎麼抓住他們的心。」原PO在Dcard發文分析，那些長期母胎單身、在情感關係中被忽視，甚至在交往中缺乏安全感的男性，很渴望一種被接納、被需要的感覺，而紅姐正好能提供這種「避風港」。她了解男性在情緒層面的空洞，也知道如何讓對方感受到被肯定與照顧。

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▲紅姐與1691人無套約砲，性愛影片還外流全網。（圖／翻攝自抖音、搜狐）

他表示，這種模式類似於日本牛郎店的經營邏輯，即便男公關不帥，卻能讓女性們為之傾倒，因為他們提供的是多數人無法輕易給出的情緒價值；而不同的是，女性與牛郎交往的代價高昂，但紅姐的「服務」卻成本極低，只需日用品、話語安撫與陪伴就能維繫，這對許多經濟條件不佳、個性內向或在現實中求偶失敗的男性來說，這樣的交易實在「划算」，不過代價就是，性愛影片被偷拍販售了。

對此，網友們紛紛回應，「之前有看過好像是Wayne有一集，是一個日本胖胖大媽騙了好幾個人錢的影片，也有很多人說，怎麼這樣的外表還能被騙，但有些人是真的很厲害，洞悉人性的弱點，然後往那個弱點進去對方的內心」、「情緒價值我也可以提供呀，我怎麼還吃不到帥哥」、「謝謝她，突然不會容貌焦慮了」、「你講得蠻一針見血的，尤其是在情感內耗的社會裡，有人聽你說話、懂你的需求，比起任何條件都更容易讓人上癮」、「沉默成本吧！可能花時間聊了那麼久，而且還會花時間開房，不能浪費，反正來都來了」。