約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人：快笑死

▲男大生一進門就先幫忙打小強。（圖／翻攝網路）



網搜小組／劉維榛報導

大陸38歲偽娘網紅「南京紅姐」與1691人無套約砲，性愛影片還外流全網，其中四季哥、「來都來了」鬍鬚哥、「快樂皮衣男」狂被起底。如今網友還挖出一名男大生才進門，紅姐就發現有小強竄進來，溫柔一句話加上冷靜舉止，引來萬名讚嘆，「這種番外篇的，反而比較好看，能感受到紅姐很溫柔！」

一名網友在Threads表示，紅姐「千人斬」外流影片之中，出現一名超暖男大生，她發現地上出現蟑螂後，輕聲細語望著對方兩度問話「這是一個什麼呀？這是一個什麼呀？」

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男大生走進屋內後，隨即抽了一張衛生紙，發現不夠後，紅姐又開了新的一包，並猜測是男大生開門時，讓牠不小心鑽進來了。

過程中，男大生不慌不忙表示，「這啥？蟑螂？」紅姐依舊溫柔喊話「要把牠弄死」，強調要包好一點，不要讓牠跑出來了。

影片引來萬人觀看，並秒懂笑虧「紅爺情緒價值給的很夠」、「『這是一個什麼呀～』...完了，我覺得紅姐講這句話的時候很可愛」、「他的語氣比80%的中國女人都溫柔」、「看了很多紅姐影片，覺得她很溫柔，且堅持幫男生到最後」、「紅姐明明能一口解決蟑螂，卻留給男大生體驗一下當男人的感覺，這根本是貼心鬼」、「都給我把這句學起來：這是一個什麼呀？不要失控尖叫發瘋、不要自己抓起來往外丟」、「這種番外篇的，反而比較好看，能感受到紅姐很溫柔」、「紅姐都找得到人幫忙打蟑螂，我都找不到，我輸慘了」、「我真的快笑死...好好看，番外篇比正片更好看的概念，拜託再多來一點」、「我真的會被紅姐逼瘋（笑瘋的那種）」。

針對焦男（紅姐）可能傳播性病的傳言，甚至有說法稱多名受害者感染愛滋病。然而，警方與抖音平台均已闢謠，確認無人因該事件感染愛滋病。截至目前，焦男被控涉嫌「傳播淫穢物品罪」，若證實其行為導致他人感染性病，可能面臨「危害公共安全罪」的指控，最高可處死刑。