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拖鞋男手指前方　紅姐嚇壞睜大眼「以為偷拍被發現」！真相曝

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲男子手指著前方。（圖／翻攝網路）

記者施怡妏／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」遭指控，以水果為交換，約會千名男網友，發生無套性行為，偷拍整個過程，再放到網路販售。有網友翻出片段，一名穿夾腳拖的黑衣男子進房間後，手指著前方，紅姐以為男子發現偷拍鏡頭，嚇到睜大眼喊了一聲「蛤」，原來是提醒窗戶沒關。

有網友在Threads發文，一名穿著夾腳拖的黑衣男子走進房間後，關上門就立刻指著前方，紅姐以為男子發現偷拍鏡頭，愣住後說了一聲「蛤」，接著男子走近指著窗戶，原來是要提醒紅姐關上窗戶。

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影片超過265萬次瀏覽，網友紛紛笑喊「差點沒把紅姐嚇死」、「超好笑，紅姐差點死在小套房，被打死」、「發現沒有一個男的主動巡視房間，看看有沒有監控，大家都真心急，一進門笑得猥瑣，馬上脫光」、「紅姐是不是心揪了一下」、「妹妹頭+口罩=無敵千人斬」、「很好奇怎麼隱藏」、「姐應該冷汗都冒出來了」、「嚇到眼睛都打開了」、「真的是緊張鼠了」。

深圳衛視主持人路子豪指出，紅姐（焦男）能夠吸引如此多男性上當，主要是善於營造「母愛般的溫暖」氛圍，並提供「無條件的接納」感受，這種情感操作手法，加上強調免費性行為的誘因，才成功千人斬。

針對紅姐可能傳播性病的傳言，甚至有說法稱多名受害者感染愛滋病。警方與抖音平台均已闢謠，確認無人因該事件感染愛滋病。截至目前，紅姐被控涉嫌「傳播淫穢物品罪」，若證實其行為導致他人感染性病，可能面臨「危害公共安全罪」的指控，最高可處死刑。

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