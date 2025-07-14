「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任

▲焦姓男子在網上自稱「南京紅姐」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，與1691人發生無套性行為，性愛影片還外流全網。其中一名25歲的健身男子「熾陽」日前承認，自己是紅爺的炮友之一，而他也透露，其實自己沒怎麼注意紅爺的長相。

「熾陽」近日在各大社交帳號上，被網友指出，出現在「紅爺約會名冊」中，令他不堪其擾。他也成為全陸網第一人承認，自己確實是紅爺的炮友，求大家別再傳相關的照片與影片。不過大批網友質問他，到底為何願意與紅爺發生性關係。

▲25歲的熾陽成為全陸網第一位承認，自己出現在紅爺的影片中。（圖／翻攝自抖音）

一名網友向「熾陽」提問，「關鍵是你不嫌他醜嗎？想知道你的想法。」熾陽回覆該名網友，「沒怎麼看過他（紅爺）的臉，主要是聊天聊得比較信任。」不少人認為，這也印證了，紅爺先前聲稱自己以「溫柔鄉」攻勢，拿下「千人斬」的說法，有點道理。

▲紅爺約會的男網友們。（圖／翻攝自微博）

警方先前指出，紅爺真實身分為38歲的焦姓男子，從外地來南京工作。紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等，可換「免費性行為」為誘餌約見面。

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。