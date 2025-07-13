陸射劍二15分鐘內接戰　進駐蘆竹保護指管中心不被破壞

▲▼漢光41號演習，國軍操作陸射劍二飛彈。（圖／六軍團提供）

軍武中心／台北報導

漢光41號實兵操演今天進入第5天，模擬敵對台實施聯合火力打擊，桃園一帶有國際機場、第三作戰區聯合作戰指揮中心等設施，因此21砲指部的陸射劍二發射車，上午機動蘆竹一帶，並於15分鐘內完成接戰準備。國防部長顧立雄上午在松山機場周遭視導空軍防空部隊演練，隨後在下午也到蘆竹視導。

10天9夜的國軍「漢光41號」實兵操演今天進入第5天，按照國防部演練期程，今天為模擬敵軍對台實施聯合火力打擊及登陸作戰，全軍各式防空軍備均已進駐戰術位置並實施接戰準備，例如愛國者飛彈車進駐基隆河大直美堤河濱公園以及松山機場旁的觀山河濱公園，至於陸射劍二發射車則進駐桃園蘆竹一帶，與低、中、高空防空系統共同構築多層次的防空網。

陸射劍二射程範圍15公里、射高7公里，具備360度反制進襲目標接戰能力，可有效攔截或削弱定翼機、旋翼機、巡弋飛彈等威脅。依照接戰規定，從進入陣地、車輛停妥、放列完成，必須15分鐘內完成，發射方式主採「遠端控制器」，若情況緊迫，甚至可採「車上發射」射擊模式。

▲陸射劍二放列。（圖／軍聞社資料照）

到場觀摩的國防安全研究院委任副研究員揭仲接受中央社訪問分析，今天演練進程，主要是防範敵軍透過遠程火箭、巡弋飛彈破壞國軍重要目標，由於演練陣地距離第三作戰區聯合作戰指揮中心僅約10至12公里，附近亦有269旅營區等，也因陸射劍二可接戰定翼機、直升機，同時攔截巡弋飛彈，推測今天的演練是確保國軍重要指管中心不被破壞。

揭仲也強調，依想定，若衡山指揮所受損，陸軍司令部大漢營區、第三作戰區指揮中心必須接替部分指管任務，更是自動化指揮系統（C4ISR）重要節點。因此，今天的陸射劍二一定是與周邊的愛國者、天弓，乃至於未來NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）組成防空網。