今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大！中央氣象署預報員張承傳表示，周五到周日熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，目前預估路徑以通過巴士海峽進入南海機率較大，但實際距離台灣多近，還要再觀察。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣比較多，上半天中部以北就有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，南部也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下半天各地都會有午後局部短暫雷陣雨，中部以北有局部較大雨勢發生的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周二、周三吹西南風，中南部有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部及午後各山區有局部較大雨勢機率；周四各地午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周五到周日熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，目前預報周五東半部整天有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；周六東半部、南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主，但實際天氣情況還要看熱帶系統走向而定。

張承傳分析，目前預報該熱帶性低氣壓也有機會變颱風，以通過巴士海峽進入南海機率較大，但實際距離台灣多近，還要再觀察。

氣象署指出，今年第5號颱風百合今晨2時位於日本東京東南方450公里的海面上，今天將從日本本州東方近海北上，要前往日本請留意航班資訊。

▲▼百合颱風將影響日本，對台灣無影響。（圖／NOAA、氣象署）

