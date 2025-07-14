今天中部以北午後防大雨　周五熱帶低壓接近

▲未來一周前半段天氣以悶熱短暫陣雨為主，後半段南方有熱帶系統逐漸接近，東半部降雨增多。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

未來一周前半段天氣以悶熱短暫陣雨為主，後半段南方有熱帶系統逐漸接近。今天中部以北有短暫陣雨，午後要留意較大雨勢。目前菲律賓東方海面有低壓將成形，周四、周五往西通過呂宋島附近，過程中為台灣東半部帶來明顯水氣，也不排除接近台灣。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，目前台灣北方有明顯雲系，今天中部以北雲量偏多，日本東南方的百合颱風逐漸朝北，往日本東方海面向北海道移動，對台灣無影響，但台灣南方的菲律賓東方海面目前是大低壓區，未來有熱帶系統生成，對台灣有間歇影響。

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謝佩芸指出，明、後天台灣附近為西南風，周三轉為東風，菲律賓東方海面逐漸有低壓成形，周四、周五低壓系統往西通過呂宋島附近，過程中為台灣帶來東南風水氣，路徑也不排除接近台灣。

溫度方面，她表示，未來一周悶熱，今天北部及東北部約32度，中南部及東南部約33至34度，彰化及花東有局部36度。明天環境為西南風，東南部雲量偏多，北部背風沉降高溫約34至35度，中南部31至32度，花東33度。

▲未來一周天氣悶熱。（圖／氣象署）

未來一周降雨趨勢，謝佩芸指出，今天中部以北有短暫陣雨，南部也有零星降雨，其他地區為午後雷陣雨，尤其中部以北及東北有較大雨勢。明天中南部有局部短暫陣雨，午後有較大雨勢，其他地區也有午後雷陣雨。周三大台北地區有局部較大雨勢。周四上午天氣穩定，南部偶有零星雨，其他地區要留意午後雷陣雨。

她指出，周五熱帶系統接近，東半部降雨明顯，周末南台灣降雨也增多，整體雨區可能因為低壓系統強度及位置有所不同，後續仍有不確定性。