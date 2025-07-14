最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

▲目前西北太平洋有今年第5號颱風「百合」，對台灣無影響。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周五熱帶系統有機會升格為輕度颱風，預估向西由巴士海峽通過；周日當熱帶系統移入南海後，整個季風低壓槽北抬，台灣位於槽內，受大低壓帶影響，環境不穩定。

薛皓天指出，今日至周三台灣附近大致受西南風及低壓帶影響，整體水氣、雲量偏多，環境潮濕悶熱，大氣條件亦趨不穩，將有利午後雷雨發展，各地午後都有短暫雨機會，雖然降雨大多集中於近山地區，且偶有較大雨勢機會，午後雷雨仍有擴散至平地機會；另外，受西南風影響，中部以南沿海地區在深夜至上午局部有短暫雨發生。

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薛皓天說，周二在菲律賓東方至關島一帶，有一大低壓槽建立，且太平洋高壓勢力偏弱、北抬，環境上更有利熱帶系統生成；預估周三整個大低壓槽中，將有熱帶擾動或熱帶性低氣壓生成，使周四時環境稍有變化，台灣附近由西南到偏西風轉偏東風，環境上仍利午後雷雨發展，山區及東半部轉迎風面，水氣多，降雨稍明顯。

薛皓天提到，周五時熱帶系統有機會升格為輕颱，且位置靠近菲律賓東邊，預估向西由巴士海峽通過，台灣受偏東風及外圍雲系影響，迎風面東半部降雨明顯，有較大雨勢發生，日雨量有達大雨機會；北部及西半部降雨仍為午後雷雨，不過西南部午後雷雨較明顯，要注意偶較大雨勢發生。

薛皓天分析，周六熱帶系統逐漸往南海移動，大環境維持偏東風，迎風面的東部雨勢較大，台東、屏東有大雨以上或接近豪雨等級降雨，宜花地區及山區雨勢亦明顯，北部、中南部亦有短暫雨；桃竹苗地區較不受影響，不過近山區域仍有短暫雨機會。

薛皓天表示，周日當熱帶系統移入南海後，整個季風低壓槽北抬，台灣位於槽內，受大低壓帶影響，環境不穩定，北部以南及東半部為陰短暫雨或雷雨天氣，局部有較大雨勢發生。

薛皓天指出，目前太平洋南東方洋面尚未出現明確的熱帶系統，且後續變化仍大，建議民眾提早做好防颱準備，並請持續關注最新預報資訊，周末要遊花東的朋友要多觀察近期的天氣變化。