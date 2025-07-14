赴日注意！「百合颱風+線性雨帶」雨彈雙面夾擊　明可能登陸

▲百合颱風今將為關東地區帶來強烈降雨。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

第5號颱風「百合」正從日本關東地區南方海域一路北上，預計最快14日晚上就會通過東日本附近海域，明天進一步接近北日本，甚至有可能從北海道登陸。此外，受到熱帶低氣壓與低氣壓影響，西日本地區14日也會發生雷雨，長崎縣與高知縣恐出現1小時40毫米以上的激烈降雨，而東海地區也可能在14日晚間至15日上午發生線狀雨帶。

根據日本氣象廳觀測，百合14日上午9時位於千葉縣銚子市南南東約210公里海域（北緯34.0度，東經141.7度），正以時速35公里的速度往北移動。目前中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。

百合預計將持續增強並北上，14日晚間會從關東東側掠過，進入三陸外海，預計15日清晨會往北海道方向移動，之後轉為溫帶氣旋。百合15日將會最靠近東日本與北日本太平洋沿岸，也不排除會從此登陸。

氣象廳預估，今天東北與關東地區最大風速可達每秒25公尺，瞬間最大陣風達35公尺，伊豆群島的風力也不容小覷。明天風勢將轉移到北海道與東北，瞬間最大陣風最高上看每秒35公尺。此外，海象也同步惡化，東北沿岸今天的浪高達7公尺，明天北海道與東北沿岸恐再出現「大浪」。

受暖濕氣流持續灌入影響，東日本與北日本可能出現伴隨雷電的劇烈降雨。預估到14日清晨前，東北、關東甲信、小笠原等地區24小時最大累積雨量可能達120毫米，北海道也有100毫米。接著在15日至16日間，關東甲信可能再下150毫米，北海道預估也有80毫米的雨量。

氣象廳呼籲民眾密切注意天氣變化，尤其低窪地區與山區須防範淹水與土石流，河川水位也可能快速上升。此外，也需小心雷擊與突發強風，並盡量避免出海或前往危險地帶。

另一方面，受到熱帶低氣壓受到熱帶低氣壓影響，加上暖濕空氣與冷空氣在西日本上空交會，導致大氣狀況變得相當不穩定，特別是長崎與高知等地會陸續出現局部強降雨。

東海地區自14日傍晚起到15日上午之間，可能會發生「線狀雨帶」，出現集中降雨的現象，將大幅增加土石流等災害的發生機率，須嚴加戒備。