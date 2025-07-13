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3次打工全爆哭辭職！女大生：是我太玻璃心嗎　過來人曝經驗

女大生打工連續3次崩潰爆哭，坦言「不是很能吃苦」。（示意圖，非當事人／pexels）

▲女大生打工連續3次崩潰爆哭，坦言「不是很能吃苦」。（示意圖，非當事人／pexels）

圖文／鏡週刊

打工經驗對許多年輕人來說，是接觸社會的第一步。然而一名女大生卻在連續3次的餐飲打工中全數「爆哭收場」，讓她懷疑自己是否真的太玻璃心。貼文曝光後，引來大批過來人留言安慰：「這不是妳的問題，是餐飲真的太地獄！」

該名女網友近日在Dcard以「發現自己不太能吃苦」為題發文，分享自己3段失敗的打工經歷，句句充滿無奈。她表示，雖然家裡經濟尚可，但父母希望她能趁放假去打工補貼家用，於是她便趁寒暑假找了3次打工，全都選在餐飲業，結果每次都落淚收場。

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第1次打工才剛開始第2天就因胃痛爆哭請辭；第2次則是勉強撐完整個假期，卻因動作慢、常出錯，讓客人生氣、常被前輩罵，導致留下陰影。

而如今正在進行的第3次打工，她又在首日下班時大哭，並坦承即使只是被主管小小提醒，也會產生巨大情緒反應，晚上甚至會因為焦慮驚醒。對此，她表示非常擔心自己未來的職場生活。

貼文曝光後，立即引發大批網友共鳴，許多人回憶起自己初入職場的無助與崩潰，也有不少人鼓勵原PO：「妳不是玻璃心，只是還沒找到適合妳的工作環境。」

有網友指出重點，「餐飲業真的不是每個人都適合，節奏快、壓力大、動作要超神速」、「能理解，餐飲太高壓了，罵人文化真的很嚴重」、「我當年也因為被同事冷言冷語，回家哭了好幾天」。

「與其逼自己吃苦，不如找到對的環境！」也有理性網友建議原PO轉換跑道，「靜態工作像行政、助理或客服也許會比較適合妳」、「人生不是只有『吃苦耐勞』這個選項，找到舒適的環境更重要」。

更有人點出核心問題：「從學生到職場的轉換期，本來就會碰撞，不代表未來職涯也會這麼辛苦」、「妳已經比很多人更早學到『職涯探索』的重要了」。


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