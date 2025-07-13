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沒訂到飲料！同事在辦公室大喊　「隔天1舉動」網讚：非常會做人

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有個同事沒有訂到飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，公司大哥請全體同事喝飲料，並由她負責統計，但某個同事卻因為沒點到，而在辦公室嚷嚷著此事，讓她實在不解，只是一杯飲料而已，有必要這麼執著嗎？而針對那位同事的後續做法，反而讓大票網友大讚會做人。

這名網友在Dcard上，以「同事沒喝到飲料不開心」為標題發文，提到公司大哥日前請全公司的同事喝飲料，並委託她負責訂。由於當天已經接近下班時間，所以她就印了表格，讓同事登記要喝什麼，並於隔天訂外送。

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到了隔日，就有個上班時間彈性的同事注意到，大家手上都有飲料，而自己卻沒有，於是便在辦公室嚷嚷自己沒有訂到。主管得知後，將自己手上的那杯飲料給了同事，同事也欣然收下。

只是再隔一天，那位同事則買了兩杯飲料，一杯給主管，以表感謝，另一杯則是給原PO，提醒PO以後也幫她寫一杯。而讓原PO不解的是，雖然同事蠻會做人，但有需要為了一杯飲料如此執著嗎？甚至還為此倒貼兩杯飲料錢。

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「主管跟同事非常會做人！不是像你一樣只在意兩杯飲料錢，在你看來她虧的是錢，實質上她才是最賺的，因為她賺的是主管的心」、「阿香其實不是在意飲料，而是提醒職場上有她的存在，不要忽略她，順便來個禮尚往來的人情世故，很會」、「主管跟同事都會做人，就只有你還在天真不知道自己犯大錯，你以為那杯飲料真的是善意的贈禮嗎」。

也有網友說，「你沒發現你被噹了嗎？訂飲料漏人是大忌，主管跟同事都把這事圓過去了，就你還在天」、「為什麼風向是這樣？好心幫忙訂飲料，自己沒有看到，為什麼要偷噹原PO？是我的話會生氣，並且說以後訂飲料我不會再幫忙了」、「怎麼沒人覺得同事只是找機會作秀而已，一件小事，還要搞到主管給人台階下，有夠心機」。

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關鍵字：

訂飲料同事Dcard

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