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抓包嬌妻「沙發上激戰」！工程師怒求償「沙發費」　法官竟判准

人夫抓包妻子在家沙發偷情，打離婚官司時要求賠償買新沙發。（示意圖，photoAC）

▲工程師抓包妻子在家沙發偷情，打離婚官司時要求賠償買新沙發。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

台南一位在科技園區上班的工程師阿偉（皆化名）常需輪班，在家中安裝監視器以維護家人安全，卻萬萬沒想到竟然拍到妻子小玲與男同事阿志的活春宮畫面，憤而向阿志提告，除求償百萬外，另外，因沙發被小王「用髒了」，讓他心裡留下陰影，無法再使用，因此另外求償沙發錢3萬元。台南地院審理判賠40萬元，也應賠償沙發錢3萬元。可上訴。

判決書揭露，工程師阿偉與妻子小玲共同扶養一名小孩，由於阿偉工作輪班且常半夜不在家，為考量家人安全，與妻子討論後，雙方同意在家中客廳及大門處安裝監視器。然而，去年10月開始，阿偉發現小玲手機不離手，總是在聊天，開始嘗試新的穿衣風格，而且夫妻互動變少，更令阿偉在意的是，她陸續收到同事阿志以「出差」為名義帶回的伴手禮。

某天，阿偉如往常使用妻子的手機，本想瀏覽孩子的可愛照片，卻冷不防地跳出同事阿志的鹹濕LINE訊息，對話中不僅出現「愛愛呢」、「第二次感覺你不太想」等暗示親密關係的字眼，甚至還提及「嘴巴臭臭」等曖昧私密互動細節。驚覺有異的阿偉隨即調閱家中監視器，赫然發現阿志去年12月20日晚間大搖大擺登門，直接跟小玲在客廳沙發激戰，面對眼前殘酷的事實，阿偉怒告小王並索賠百萬。

阿志出庭時試圖辯解，聲稱與小玲是透過朋友聚會結識，因對方訴苦「婚姻有名無實」，他一時無法把持住自己才會鑄下大錯，強調事後已與小玲斷絕往來，並當庭道歉，提出20萬元的賠償方案。但法官比對監視器畫面及LINE對話紀錄，確認阿志至少與小玲發生2次性行為（去年9月及12月），嚴重侵害配偶權。

法官審酌雙方背景，雙方皆擁有大學學歷，在經濟能力上，阿偉年收入約70萬元，阿志則是月薪6萬元，並衡量侵害配偶權之程度，最終判決阿志應支付阿偉精神慰撫金40萬元、醫療費2040元及沙發費用3萬元，總計43萬2040元。阿偉雖主張有3次以上性行為，但現有證據只能確認其中2次，因此其餘求償未被採納。可上訴。


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