新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

▲瑞芳地區農會於12日在基隆市立體育館舉辦「新北市各級農會第41屆桌球友誼賽。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市各級農會年度運動盛事「第41屆桌球友誼賽」今（12日）於基隆市立體育館熱鬧開打。本屆賽事由新北市農會與瑞芳地區農會共同主辦，共吸引44支隊伍、逾500名選手參與，包含7個農業機關團體及37組農會代表，場面盛大。

副市長劉和然親臨現場為選手加油打氣，肯定農會營運表現之餘，更強調運動交流對促進農業發展的重要性。劉和然表示，新北市農會去年度表現亮眼，全國農會盈餘前十名中新北即佔七席，顯示農會體質健全。他特別提及新北農產在全國賽事屢創佳績，包括綠竹筍評鑑橫掃18項大獎，以及包辦2025年全國大南瓜比賽四大組別冠軍。

▲副市長劉和然出席新北市各級農會第41屆桌球友誼賽。

瑞芳地區農會理事長林光明指出，本屆參賽規模創新高，除各級農會熱情參與，更獲得農業部、農業金融署等中央單位共襄盛舉。賽事特別安排機關團體組與農會組交流，透過體育競技強化橫向連結。

主辦單位表示，這場年度賽事已成為農政單位與農會系統重要交流平台，透過桌球運動促進身心健康，同時深化業務合作默契。今年賽事特別移師基隆舉辦，也展現跨縣市農業合作的積極意義。

▲新北市各級農會第41屆桌球友誼賽超過500名選手參加。