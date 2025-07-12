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社會 社會焦點 保障人權

擦撞行人一驗酒測值剛好達標　駕駛控「誤差0.02」抗罰被打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年12月間開車行經行人穿越道時，與行人發生碰撞，經警員實施酒測，酒測值為0.15mg/L剛好達標，因而挨罰吊扣汽車牌照24個月；事後他主張「酒測儀器存在誤差±0.020mg/L」，並提出行政訴訟，希望法官能撤銷原處分。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信阿哲的說詞，日前裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿哲因酒駕挨罰，但他認為酒測儀器有誤差值，希望撤銷原處分。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年12月8日開車行經基隆市區一處路口，擦撞走在行人穿越道上的行人，警方到場後對他實施酒測，酒測值為0.15mg/L，於是製單舉發，他因而被裁處吊扣汽車牌照24個月。

阿哲提出行政訴訟並表示，他的酒測結果為0.15mg/L，剛好達到道路交通安全規則第114條第2款規定之0.15mg/L，然而，呼氣酒精測試器存在誤差±0.020mg/L，就像超速有10公里寬限值，酒駕應當比照相同標準，原處分會對他的工作生計造成嚴重影響，顯然已經不符合比例原則，因此希望法官能撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官認為，阿哲因與行人發生擦撞，造成行人受傷，警方認為情節非屬輕微，經考量實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度為0.15mg/L，於是依法舉發，過程並無違誤，難認舉發機關的裁量有何違法之處。

法官表示，依法規定，駕駛開車超過規定的最高時速，但未逾越10公里，會交由執行交通稽查任務人員針對個案權宜審酌是否舉發，阿哲要求酒測應比照超速考量寬限值，顯然是對法規有誤會，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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