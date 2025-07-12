蘇巧慧直搗葉元之選區！　葉查質詢數據反擊：她才該被罷免

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

距離罷免投票日期倒數最後兩週，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（12日）率新北民代前往板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。該選區國民黨立委葉元之不滿表示，他特別去立法院網站查一下蘇巧慧的問政表現，「不查不知道，一查嚇一跳」，蘇巧慧質詢才37次，他的委員會質詢則117次，「她不到我的1/3，她才是應該要被罷免！」。

對於媒體人邱明玉近日在上節目時指出，藍營內部「真的真心認為『這次大罷免很穩』」，更透露有國民黨朋友表示「葉元之救回來了」。蘇巧慧今回應，最後兩周，國民黨為了鞏固自己的信心，也會釋放出一些消息，可人民的眼睛是雪亮的。

對此，葉元之表示，今天一早已跑了2個市場，聽記者說蘇巧慧今天也跑到板橋市場來要罷免他，要他回應蘇巧慧。剛剛去立法院網站查一下蘇巧慧的問政表現，「不查不知道，一查嚇一跳」蘇巧慧會質詢才37次、慘不忍睹，他的委員會質詢則117次，她不到他的1/3，又再一次突顯，民進黨放牛班立委要來罷免資優班立委，真是荒謬的惡罷行為。

葉元之指出，蘇巧慧不務正業，每天搞罷免，還跑到板橋來侵門踏戶、劣幣驅逐良幣。前一陣子蘇巧慧還翹班到國外宣傳罷免，不來立法院開會她才是應該要被罷免。