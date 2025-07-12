觀察／扛捍衛台北隊重任　蔣萬安陸空戰挹注力拼「一個都不掉隊」

▲台北市長蔣萬安合體台北市五位藍委，包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆 。（圖／記者崔至雲攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票將在26日登場，民團、民進黨一波一波的綿密攻勢，國民黨立委只剩熱戰正面對決一途，近期卯足全力衝刺投票率。首都台北市的5位藍委本身知名度高、話題多，自然也淪為罷團重點針對的人選，尤其坐鎮北市多年的市黨部主委黃呂錦茹因幽靈連署案身陷囹圄，在群龍無首狀況下，穩住選情、拉抬整體聲勢與投票率的重任落到市長蔣萬安身上。

本次大罷免延燒全台，全國從北到南的國民黨立委幾乎都難以倖免。其中，首都台北市的媒體關注度高，選出來的民代也都是話題與知名度兼具，在大罷免的過程中，很難不被綠營與罷團當作標靶來針對。

在民團與綠營推動了大半年過去，綠營支持者的投票意願與表態率不斷提高、甚至逼近9成，反觀藍營，支持者仍呈現意興闌珊狀況，未警覺到罷免是一場核心支持者對衝的選戰，讓台北市藍委們即便坐擁基本盤藍大於綠優勢，也坐立難安，紛紛回防地方掃街拜票加強曝光度。

於此同時，坐鎮操盤北市選舉多年的前市黨部主委黃呂錦茹又因幽靈連署案身陷囹圄，導致藍營在地方組織動員的力道大幅減弱，讓選情蒙上一層陰影。為此，跳到前線的蔣萬安肩上壓力也越來越大，不只加大站台的力道與密度，甚至親自拍廣告力挺，力保在自己主場的5位立委「一個都不掉隊」。

▲蔣萬安陪同李彥秀掃街拜票。（圖／國民黨李彥秀辦公室提供）



據知情人士觀察，除了台北之外，桃園、新竹、台中、新北等熱戰區，蔣萬安都去過，用自己的能量幫忙立委拉抬聲勢與投票率；剩下最後兩個週末，也會在台北市全力助講，掃市場、掃街。

知情人士指出，過去有黃呂錦茹坐鎮，一切的進程都在軌道上，如今台北市面臨「特殊狀況」，越是這種情況藍營越要加倍努力，將士用命一起填補這個空缺，不管空戰、陸戰都是全力為之。

空戰方面，有文宣、廣告影片挹注，據了解，今天公布的台北隊廣告，是由蔣萬安的幕僚團構思，在與5位立委們討論過呈現方式後拍攝完成，展現台北隊的團結，傳達「支持5位立委就是支持蔣萬安」，全力催出反對票。

陸戰方面，近期台北市不同選區路口，都可看到蔣萬安的身影，不只週末，週間也利用上班前、下班後的時間站台。尤其這個週末，週六跨足到台中幫羅廷瑋、廖偉翔、黃建豪3位藍委站台；週日則回防台北市，且更是一口氣連跑5位立委的後援會成立大會，可說是卯足全力。

▲蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場。（圖／記者鄭佩玟攝）



特別的是，蔣萬安自議會總質詢結束開始啟動反罷站台，與接下其過去立委中山、北松山選區的王鴻薇密切合作，從陪掃市場、掃夜市還有助講、路口拜票等無一不做，在此區著力甚深。不僅是王鴻薇有黨團幹部身份成為綠營追打的標的，選情膠著不樂觀外，更有回防本命區的意味。

根據掌握，從6月底至今，蔣萬安至少排了5天、8場活動與王鴻薇同台，本週末更是連3天同台。特別是偏綠、人口較多的南中山一帶，蔣萬安排了多場市場掃街與拜票行程，盼以本身的高人氣與形象，突破藍營支持者投票率不足的困境。

▲台北市長蔣萬安力挺藍委賴士葆反惡罷。（圖／記者陳家祥攝）