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南台灣大停電大淹水　侯友宜酸賴政府：只忙大罷免大成功

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

全台大罷免即將於7月26日投票，新北市長侯友宜今（12日）憂心表示，現在南台灣在大停電、大淹水，但政府卻在大罷免大成功，這樣的做法沒有符合人民的期待，執政黨應該體察人民的辛苦，不是用政治的對立，或是用大罷免大成功的方式來杯葛福國利民的政策。

對於立法院昨日通過普發一萬元，但綠營認為，這是為了救大罷免而買票，侯友宜表示，人民需要被照顧的地方，國民黨的立委積極的為人民爭取，希望在很多人民辛苦的過程當中普發現金，來照顧更多辛苦人，這是對辛苦人、需要的人、對經濟幫忙的事情，所以對的事情大家勇敢去做，這是對的方向。

侯友宜提到，現在面對的挑戰很多，執政黨更應該體察人民的辛苦，更應該包容、體諒目前經濟碰到困難，大家一起往這個方向來走，不是用政治的對立，大罷免大成功的方式來杯葛福國利民的政策。

針對傳出大部分民眾反對大罷免，但不會去投票，侯友宜指出，現在南台灣在大停電、大淹水，政府現在在做大罷免大成功，其實這樣的做法沒有符合人民的期待，尤其政治的對立跟衝突更是人民所厭惡的。

侯友宜說，罷免這個事情勞民傷財，相信所有的民調都可以顯示出來，反罷免遠超過罷免，所以希望支持「不同意罷免」的人民，請在7月26日拉票、催票、投票，站出來反對政府這些對立跟衝突，希望大家能夠團結台灣，一起支持「不同意罷免」。

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