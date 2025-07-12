徐巧芯反罷文宣神似「中選會公報」　他曝民眾陳情：差點信以為真

▲民進黨台北市議員洪健益透露，近日接獲民眾陳情，收到長得像中選會公報的反罷免文宣，經過了解，原來是國民黨立委徐巧芯的反罷免文宣。（圖／翻攝自Facebook／洪健益）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨台北市議員洪健益今（12日）透露，最近有不少民眾向團隊陳情，收到一份像是「中選會選舉公報」的文宣，經了解，該文宣是國民黨立委徐巧芯製作的反罷免文宣，因為版型太過相似，讓民眾差點信以為真，「這跟做一個超像銀行網站，騙你操作匯款的詐團有何不同？」洪健益認為，這樣的行為已經嚴重誤導視聽、干擾選民選舉判斷。

洪健益提到，這兩天，他的服務團隊接獲到不少民眾陳情反映，「怎麼家裡突然收到一份看起來像是選舉公報的文宣？家中長輩還以為是中選會寄來的，差點信以為真！」。

洪健益指出，民眾還說，鄰居們都在討論真假，實在不堪其擾，覺得被欺騙，非常困擾，「這跟做一個超像銀行網站，騙你操作匯款的詐團有何不同？」

洪健益發現，原來這份文宣是國民黨立委徐巧芯大撒幣製作發放的 「仿冒版選舉公報」。

▲民進黨台北市議員洪健益透露，近日接獲民眾陳情，收到長得像中選會公報的反罷免文宣，經過了解，原來是國民黨立委徐巧芯的反罷免文宣。（圖／翻攝自Facebook／洪健益）

洪健益表示，原來這份文宣是國民黨立委徐巧芯大撒幣製作發放的 「仿冒版選舉公報」，這份文宣形式上刻意模仿官方選舉公報的樣式，內容卻充斥政治操作、錯誤資訊，嚴重誤導視聽、干擾選民選舉判斷。

為此，洪健益感慨，在當前假訊息、假新聞氾濫，社會信任逐漸崩解的時刻，做為立法委員的徐巧芯，不僅沒堅守資訊正確的原則，竟然還帶頭用造假包裝的手法操作選舉，做出了最壞的示範。

洪健益認為，這樣的作法，不只是操弄選民、玩弄政治，更是對民主選舉制度的公然挑釁，人民需要的是事實真相，不需要包裝的政治謊言，他呼籲，大家應該拒絕包裝、拒絕謊言，7月26日罷免投同意，你我不缺席。

▼民進黨台北市議員洪健益透露，近日接獲民眾陳情，收到長得像中選會公報的反罷免文宣，經過了解，原來是國民黨立委徐巧芯的反罷免文宣。（圖／翻攝自Facebook／洪健益）