新北罷團志工遭路人攻擊　卓冠廷批：藍委從不約束支持者的暴力

▲民進黨新北市議員卓冠廷與立委林淑芬出席新北雙和罷團活動。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

實習記者石嘉豪／台北報導

新北市雙和罷團的志工昨日在街上宣講時，遭一名73歲婦人出手攻擊，據了解，這已是該區近期第三起攻擊罷團事件。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（12日）痛批，社會有不同的立場，但國民黨立委們從來沒有呼籲、制止、約束過支持者的暴力，他不禁質疑，國民黨是否支持這樣的衝突跟暴力，要讓罷團閉嘴？

知名作家楊双子的伴侶賴庭荷昨日以志工身分出席新北雙和罷團宣講活動，不料，遭受一名73歲蘇姓女子大罵，並搶奪手機，還抓住賴女手腕，激烈衝突過程中，賴女右手與下顎皆受到蘇姓女子的揮打，該案目前已立案進入調查程序。

針對此事，卓冠廷表示，今天上午在中和，其實是他最難過、心疼的一場罷團支援，因為在他和綠委林淑芬前往中和國小支援的前一晚，雙和罷團的志工遭到攻擊。

卓冠廷強調，手無寸鐵的志工遭到毆打辱罵，這已不是第一次，社會雖有不同的立場，但是，國民黨的那些立委們，從來沒有呼籲、制止、約束過支持者的暴力。

卓冠廷質疑，國民黨縱容這些暴力的程度，已經讓人不得不懷疑，是否支持這樣的衝突跟暴力？因為只要打到你痛，你就會龜縮、閉嘴，他不禁直言，難怪中國國民黨的立委，與中國共產黨氣味如此相投，簡直就是同一款惡霸。

此外，卓冠廷透露，今日開始掃街之前，他的團隊和公民志工討論是否要再定點宣講？但公民經歷昨晚的衝突，心有餘悸，仍然擔心不理性的攻擊行動，決定和他，以及林淑芬委員跟著緊緊的，「當下聽到時，真的覺得心疼至極」。

卓冠廷接著表示，今天大家還是鼓起勇氣，繼續講，繼續握手，繼續拜託，每一個在巨大壓力之下，緩緩地、隱晦地比出的讚跟眼神，大家全部都有看到。

最後，卓冠廷呼籲，中和人應該免於這種恐懼，不只是中共對台灣威脅的恐懼，還有對中和地區國民黨勢力長久鴨霸的恐懼，中和需要自由，而這一次，中和人可以用選票給自己自由。

▼民進黨新北市議員卓冠廷與立委林淑芬出席新北雙和罷團活動。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）