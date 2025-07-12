藍營支持者2度騎車衝撞罷團志工　遇員警想落跑遭帶回

▲一名婦人兩度騎車衝撞罷團志工。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委黃捷今（12日）上午陪同雲林罷免立委丁學忠團隊宣講，到中正路市場掃街時卻發生意外狀況，一名藍營支持者撞見罷團宣傳，逆向騎摩托車衝撞志工，遭阻攔後並未罷手，而是再催油門向前衝撞，直到一旁員警上前處理，該名婦人才調轉車頭想要離開，但馬上遭員警追上並請回派出所。罷團呼籲，每個人都有表達自己意見的權利與自由，但自由不應建立在傷害他人之上。

黃捷今陪同罷團掃街，罷團透露，黃捷在店家內拜訪，志工們守候在店家外，這時有位不知名婦人逆向騎著摩托車試圖衝撞志工。此舉明顯屬刻意行為，該志工們為了保護自己與掃街的夥伴們安全，向前阻擋婦人的不理性行為。但婦人沒有因此罷休，反而再催油門向前衝撞，試圖恐嚇、傷害志工，過程中甚至碾壓到志工的腳，而這時其他志工趕緊呼叫一旁員警前來協助。

罷團指出，婦人沒料到拔釘志工舉辦活動有申請集會遊行，有員警隨行，一聽到志工叫警察，立刻落荒而逃，企圖逃跑，卻被員警請回，和受傷志工一起帶到旁邊了解整起事件的經過。所幸志工穿著硬質鞋，腳並未受傷，也決定不提起告訴，在警察調解下，就讓婦人離開了。

但對於暴力行為，罷團予以譴責，並強調罷免是人民發聲的正當程序，台灣是民主國家，每個人都有表達自己意見的權利與自由，但自由不應建立在傷害他人之上，否則那只是「無知的暴力」，而非真正的自由的發聲。