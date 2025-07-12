用路人注意！國3和美交流道出口7/14起封閉5天　替代路線一次看

▲國3和美路段7/14-7/18日封閉施工，替代道路出爐。（圖／翻攝高速公路局官網）

記者唐詠絮／彰化報導

開車族注意！高速公路局中區養護工程分局(中分局)公布，為提升國道3號南下和美交流道出口的行車安全，將從7月14日上午10點至18日中午12點進行伸縮縫更換工程，期間將分階段封閉部分車道改走替代道路，呼籲用路人提前規劃路線，避開施工壅塞路段。

中區養護工程分局指出，7/14上午10時至7/16上午10時，封閉國3南下和美交流道出口（往和美方向）匝道路肩，主線匝道維持正常開放，車輛可照常行駛；7/16上午10時至7/18中午12時，封閉國3南下和美交流道出口（往和美方向）主線匝道，改由路肩通行，現場將設置臨時標線與指示牌。

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中分局說明，施工期間欲使用國道3號南下和美交流道出口(往和美方向)用路人，可藉由往伸港方向出口駛出和美交流道，續行至台61乙線與晉北路口迴轉後，往和美方向行駛平面道路至和美端。

中分局強調，為維護道路行車安全，進行伸縮縫維護與施工為必要，對車流造成影響勢難避免，尚請用路人配合及見諒。呼籲用路人，上高速公路前，請先蒐集相關路況，以提前應變或避開施工壅塞路段；此外行駛途中請注意國道資訊可變標誌(CMS)、收聽警察廣播電臺，以瞭解最新路況。