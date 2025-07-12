移居花蓮竇智孔代言力挺　太平洋縱谷馬拉松報名起跑

▲花蓮市年度體育盛會「花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」將於11月22日登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市年度體育盛會「2025花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」將於11月22日登場，市長魏嘉彥與今年的馬拉松代言人竇智孔，在今天的報名啟動記者會中，共同宣布即日起開放報名，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，用運動體驗花蓮之美，並用熱情一起挺花蓮。

今年邁入第十一屆的花蓮太平洋縱谷馬拉松，不僅曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名之外，更被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導，每年吸引逾六千人參賽，今年賽事將於11月22日登場，數十家旅宿、觀光業者祭出優惠好康，盼能在震後，為花蓮迎來一波觀光及消費熱潮。

▲▼市長魏嘉彥與今年的馬拉松代言人竇智孔在啟動記者會中，共同宣布開放報名。

魏嘉彥表示，花蓮自去年地震以來，花蓮的觀光產業至今仍在苦苦支撐，目前正逐步走出陰霾，謝謝花蓮人的堅強與韌性，也感謝在市政委員陳延宏的協助下，再次邀請到我們花蓮在地的陽光男星竇智孔成為我們賽事代言人，竇智孔已經定居花蓮多年，經常將花蓮的美好事物分享在他的Youtube頻道上，去年更與柯有倫一起拍攝觀光宣傳的MV，希望透過竇智孔的影響力來宣傳這次的賽事，讓更多人來到花蓮。

魏嘉彥說，日前他前往雙北、台中以及南投市，誠摯邀請地方首長共同參與花蓮太平洋縱谷半程馬拉松，也歡迎全台各地的好朋友來參加這場體育盛會，一起用行動挺花蓮。也感謝花蓮縣政府、花蓮市民代表會、花蓮市體育會以及觀光業界共襄盛舉，攜手打造運動健康城市，一起行銷花蓮之美。

花蓮太平洋縱谷馬拉松創辦人、是前花蓮市長，也是現任議員的魏嘉賢表示，感謝各界的支持，讓賽事順利邁入第十一屆，也請好朋友們記得把這個日子在行事曆裡備註起來，一起加入為選手們歡呼打氣的行列，期盼藉由這樣的賽事，帶動國內外好朋友到花蓮觀光及消費，用行動挺花蓮。

▲定居花蓮多年的男星竇智孔站台宣傳，這也是第一次男性擔任馬拉松代言人。

今年特別邀請到曾為電視偶像劇台柱，定居花蓮多年的男星竇智孔在馬拉松記者會中站台宣傳，這也是第一次男性擔任馬拉松代言人。他表示，在花蓮這麼多年，過去兩年是花蓮觀光產業最為艱苦的時刻，這次不僅要宣傳最美麗的馬拉松賽事，也要為花蓮的觀光旅遊加油打氣，號召更多藝人朋友來到花蓮遊玩。

曾因病截肢左腿、靠著運動義肢重拾跑步夢想的「勇士」楊桂鳳阿姨，也特別出席今日的記者會。楊桂鳳阿姨去年有參與花蓮太平洋縱谷馬拉松，並完成5公里的賽事，他在記者會上分享自己從無法行走到完成賽事的心路歷程，坦言過程雖艱辛，卻充滿希望。市長魏嘉彥與縣議員魏嘉賢皆盛讚她是賽事最動人的代言人，並邀請她持續以貴賓身分參賽，期盼她的故事能為花蓮及更多人注入面對挑戰的勇氣。

▲前3000位報名並完成繳費者獲得好看又實用的運動健身包早鳥禮。

今年主視覺設計Logo以奔跑中的身影結合H（HUALIEN）和M（MARATHON）呈現如同閃電般的速度與力量，象徵突破、堅持與希望；主視覺的色彩以水藍色和螢光綠融合壯麗的太平洋與縱谷山脈意象，搭配醒目的字體傳達馬拉松不只是競賽，更是對生命的自我挑戰，展現花蓮自然與力量的對比奔跑的身影穿越山海之間，呼應標語精神，激勵跑者在有限時間内突破極限，「RUN WHILE YOU CAN」喚醒我們勇敢前行，享受奔馳於絕美風景中屬於自己的熱情與榮耀。

賽事包括半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里組，將從美崙田徑場旁的海岸路起跑，讓跑者將東海岸美景盡收眼底，半馬組與小馬組男、女總排名各錄取前五名頒發獎金、獎品與獎盃，總獎金達10萬。賽事自7月11日下午三點開始開放網路報名，前3000位報名並完成繳費者還能獲得早鳥禮，今年依舊提供好看又實用的運動健身包。

完賽獎牌延續一年一鄉鎮特色意象，繼壽豐鄉、花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、秀林鄉、富里鄉、吉安鄉、光復鄉、卓溪鄉後，今年的風景奬牌是以豐濱鄉為設計概念，獎牌上會有飛魚、梯田、石梯坪等意象。以13鄉鎮為設計的13面獎牌，預計到2028年，集好集滿就能拼出一個大圓 。

魏嘉彥邀請喜愛馬拉松運動的國內外人士至官網（https://www.pacific-valley-marathon.com/index.php）報名。前三千位報名並完成繳費者還能獲得早鳥禮，今年提供的是好看又實用的運動健身包。

除了能盡情享受賽事，選手只要憑選手布+身份證件，還有享不完的好康優惠包括，遠雄海洋公園提供入園優惠價100元；新光兆豐休閒農場、花蓮理想大地渡假飯店環河遊艇、花蓮縣石雕博物館、松園別館均能免費入園；鯨世界賞鯨船票可享7折優惠。

花蓮理想大地渡假飯店、花蓮福容大飯店、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅、花蓮縣民宿協會、花蓮縣旅館商業同業公會等多家業者，都有提供住宿、餐飲優惠。在地名產業者有曾師傅、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅，皆有提供選手優惠價，歡迎選手前往選購，把花蓮的好味道帶回家。

▲以13鄉鎮為設計的13面獎牌，預計到2028年，集好集滿就能拼出一個大圓 。

賽事也提供豐富的摸彩品，有霹靂布袋戲公仔周邊商品，還有花蓮理想大地渡假飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮Kadda hotel（璽賓行旅）、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅、花蓮縣民宿協會的住宿券，以及民宿協會提供液晶電視、蹦克股份有限公司（Bone Collection）紓壓口罩綁與單車手機揚聲器、思維寶藍科技有限公司的藍芽耳機、果利生技有限公司的瑪卡鋅雙活膠囊、VIGHT（永業創意整合有限公司）的太陽眼鏡、鯨世界的賞鯨船票以及日商久光製藥股份有限公司-台北分公司的撒隆巴斯護具。

另外有許多的贊助廠商共襄盛舉，包括光隆海洋生技提供的-選手賽道用水、日商久光製藥股份有限公司(撒隆巴斯)提供的酸痛貼布、噴劑，以及花蓮伴手禮業者曾師傅、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅、洄瀾薯道、文旦復興、統冠超商的糖果餅乾及維他露集團提供舒跑飲料。施巴提供運動沐浴乳體驗組，英屬維京群島商寶貝國際有限公司台灣分公司(TreeTop樹頂)提供的綜合果汁、聯華食品工業股份有限公司提供跑者每人一包堅果，UP Sports提供的能量果膠，麗多國際生技股份有限公司─超低碳防彈咖啡，果利生技有限公司─能量補給果凍條/機能乳清蛋白飲，花蓮第二信用合作社贊助金製作紀念獎牌盒以及花蓮一信贊助選手一人一瓶發財水。