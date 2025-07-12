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全民「普發一萬元」來了！發放時間方式　懶人包一次看

▲▼4100億特別條例 普發現金 三讀 立法院院會 國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨版本特別條例三讀，改普發現金一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許力方／台北報導

立法院會11日藍綠白三黨表決大戰，最後通過國民黨版本《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》。國民黨主張，面對國際關稅戰，高通膨壓力、經濟疲軟，政府應直接回饋人民，因此特別條例拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金一萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億元。

●普發一萬元
1. 何時發放
三讀通過條文明定，特別條例及特別預算施行期間自民國114年3月12日起至116年12月31日止，普發現金要於今年10月31日前執行完畢。

2. 發放方式
三讀通過條文明定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施，「發放現金」每人新台幣一萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。

●國民黨團版本《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》是什麼？
條文明定，強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施項目：
一、提供企業金融支持
二、提升產業競爭力
三、協助企業開拓多元市場
四、支持勞工安定就業
五、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場
六、強化高等教育人才培育
七、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金
八、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務
九、強化國土防衛能量
十、提升資通作業環境及設備
十一、發放現金每人新台幣一萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。

條例及其特別預算施行期間，自民國114年3月12日至116年12月31日止：普發現金一萬元應於114年10月31日前執行完畢。若條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

●藍綠白三黨團版本
1. 民眾黨團：
堅持普發現金6000元、刪除國土韌性相關預算，不同意列入國土韌性項目。與國民黨團沒有共識。

2. 國民黨團：
維持刪除台電撥補、改普發一萬外，納入國土韌性項目1500億元。經費上限為5450億元，並得視國際情勢變化，分期編列特別預算，編制執行不受預算法相關限制。

3. 民進黨團（政院版本）：
政院版草案原編列預算上限為4100億元，包含強化國土防衛能量項目1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億，社會支持項目當中明定挹注台電1000億。

●國民黨團主張
1. 台灣不能落後國際
▲▼普發一萬元國際比較。（圖／記者許力方製）
2. 還錢於民
2024年政府稅收超徵5283億，國民黨主張拿出約四成、也就是2000多億，普發每人一萬元，這是合理、該做、也做得到的政策。回顧近三年，政府總共超徵高達1兆8700億，但民進黨政府卻把這些錢花在補貼特定機關、錯誤的能源政策，連年撥補虧損的台電，卻不願思考如何真正照顧基層百姓。

●行政院回應不鬆口
政院版草案原訂就是依照中央政府累計歲計賸餘4100億的額度來規劃，若要增加普發現金2350億的支出，需要舉債才有辦法支應，為了普發現金而債留子孫實屬不當。原訂撥補台電1000億是政府支持產業、照顧民生的重要一環，對於條文被刪除感到遺憾。

●民進黨團回應
民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時坦言，非常遺憾，這個增加政府支持的議案，從行政院歲計賸餘的4100億增加到需要舉債的5450億。至於是否提起覆議或釋憲，黨團尊重行政部門決定。

▼民進黨團批藍白大撒幣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 民進黨團佈置新海報 批評質疑藍白將特別條例加碼到5450億是借錢救罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

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