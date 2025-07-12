　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹娜絲颱風重創中南部　綠委籲比照莫拉克：成立特別條例重建基金

▲▼立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

颱風丹娜絲風雨釀災，中南部地區受損嚴重，更重創農業與電力基礎設施。綠委陳冠廷今（12）日表示，嘉義縣農損金額占全國近四成，災損最為嚴重，全國電桿倒斷數量更創下歷史新高。若此時將2300億元依在野黨主張普發現金，不但無助災區重建，更將錯失國家補強韌性的關鍵時機。他呼籲，中央應比照2009年莫拉克風災後做法，成立專案或特別條例重建基金，針對災後所需的電網修復、農業復原、防災工程等進行中長期投資與支援。

陳冠廷指出，根據農業部資料，嘉義縣農損金額占全國近四成，對當地農民造成沉重打擊。此次災害不僅衝擊基層民生，更突顯出我國在電網韌性、防災設施與農業基礎建設方面仍有明顯強化空間。災後復原工作所需的人力與財務資源，已明顯超出常規年度預算可及之範疇，亟需動用特別預算或專案處理。

他強調，若將高達2300億元的財政資源用於全面性現金發放，將稀釋其對於真正急需協助族群的效益，也可能錯失補強關鍵基礎設施、提升國安韌性的契機。「特別是在此刻，政府更應展現面對危機的決心與系統思維，讓資源優先投入在災民暨災損緊急救助金、重建工程、農業復耕、電網升級與防災體系強化之上，照顧受災民眾、確保長遠發展。」

陳冠廷也援引中華經濟研究院的分析指出，普發現金的邊際效益偏低，多數民眾選擇儲蓄而非消費，未能有效刺激內需。若無法精準導向有急迫性與戰略意義的支出項目，將形同錯置資源，影響國家未來災害韌性的建構。

陳冠廷強調，面對極端氣候頻率增加所帶來的挑戰，政府應以更全面、更長遠的視角處理每一筆支出。「我們有責任將資源優先用於真正需要的地方，支持受災農民儘速復原家園，也強化台灣在面對下一場風災時的承受能力。

陳冠廷表示，災後重建是一場耐力戰，也是一場治理能力的考驗。呼籲朝野政黨拋開短期政治操作，以共同守護人民福祉與國家安全為優先，共同支持制定災後特別條例或專責預算，以實際行動回應災區民眾的期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
工程師年薪300萬「卻騎車上班？」　竹科人曝悲慘原因
玖壹壹春風朝聖GD！　一件事超佩服：我們做就被揍
偽造悠遊卡「狂退票」撈走近萬元　台鐵怒報警
北市警遭撞飛　瞬間畫面曝光
印航空難「錄音檔」曝光！機師驚問1句話　260人罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

丹娜絲颱風重創中南部　綠委籲比照莫拉克：成立特別條例重建基金

快訊／鄭麗君今晨抵台！「台美談判結果」揮手說辛苦　知情揭內幕

撥補台電千億基層拿不到？　徐巧芯：普發1萬才有實際收穫

律師轟國民黨救罷免狂挖國庫　「普發現金」領1萬倒虧3萬

全民「普發一萬元」來了！發放時間方式　懶人包一次看

台灣關稅有結果？　鄭麗君談判團隊今日清晨回台

嗅覺與味覺的年度盛宴　台中茶、咖啡暨國際酒展熱鬧開幕

國民黨砍台電千億撥補改發1萬　黨政人士：為救罷免與10萬台電人為敵

立院刪撥補台電千億　行政院：舉債普發1萬將債留子孫實屬不當

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

【公開處刑】壽星I人在餐廳慶生　店員情緒價值給好給滿XD

李泳知抽到隱藏版LABUBU　「結果是盜版」氣開直播怒罵

丹娜絲颱風重創中南部　綠委籲比照莫拉克：成立特別條例重建基金

快訊／鄭麗君今晨抵台！「台美談判結果」揮手說辛苦　知情揭內幕

撥補台電千億基層拿不到？　徐巧芯：普發1萬才有實際收穫

律師轟國民黨救罷免狂挖國庫　「普發現金」領1萬倒虧3萬

全民「普發一萬元」來了！發放時間方式　懶人包一次看

台灣關稅有結果？　鄭麗君談判團隊今日清晨回台

嗅覺與味覺的年度盛宴　台中茶、咖啡暨國際酒展熱鬧開幕

國民黨砍台電千億撥補改發1萬　黨政人士：為救罷免與10萬台電人為敵

立院刪撥補台電千億　行政院：舉債普發1萬將債留子孫實屬不當

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

他6度被詐1062萬沒了！向詐團求償竟敗訴　法官罕見理由曝光

移工舞廳「果汁咖啡全是毒」桃園警攻堅逮300人　現場畫面曝

再推24人男團！tripleS經紀公司出招　「8人子團」成員搶先曝光

7歲女童摔下椅子「腹痛+呼吸困難」　台南警雨中鳴笛火速送醫

痛批域外國家「操弄」南海仲裁案　王毅：目的是攪亂與從中謀利

工程師年薪300萬「卻騎車上班？」妹子不解　竹科人曝悲慘原因

丹娜絲颱風重創中南部　綠委籲比照莫拉克：成立特別條例重建基金

男微整注射「少女針」中風失明　醫：「黃金三角區」誤打恐致死

詐團天天打電話煩了1個月　他心軟加好友秒被騙90萬元

圖書館服勞役偷拍！高雄變態男貼「故障」字條躲女廁　落跑被逮

【漏電奪命】養豬場豬隻觸電尖吼全倒下！ 在場人嚇瘋 #嘉義

政治熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

藍營救罷免普發現金　律師：領1萬倒虧3萬

沈伯洋：普發現金是在野黨癱瘓台灣3招

台灣關稅有結果　鄭麗君今清晨回台

國民黨發1萬　黨政人士：與10萬台電人為敵

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

徐巧芯：普發1萬台電基層才有實際收穫

災民要求國軍清理家園遭賴清德回絕？　總統府駁：惡意扭曲

普發一萬現金三讀通過！　王鴻薇：還錢於民2.0國民黨做到了

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

立院刪撥補台電千億　行政院：舉債普發1萬將債留子孫實屬不當

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

更多熱門

相關新聞

台灣文化4景因丹娜絲重挫2景　環團2年前已示警　

台灣文化4景因丹娜絲重挫2景　環團2年前已示警　

雲嘉南與彰化沿海地區遭受輕颱丹娜絲及外圍環流侵襲。南鯤鯓代天府的千年紅檜五門大牌樓一夜傾頹、彰化鹿港老街與300年歷史的天后宮難逃水劫，「史詩級災難」場景令人痛心。然而，這些文化浩劫早在2023年綠色和平所發表的《氣候危機在臺灣：消逝中的文化四景》報告中，就曾明確提出警告。環團強調，若缺乏積極減碳與氣候治理，台灣世代記憶恐將持續流失。

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

指全球都在普發現金抗通膨！　朱立倫：只有民進黨從頭到尾反到底

指全球都在普發現金抗通膨！　朱立倫：只有民進黨從頭到尾反到底

關鍵字：

颱風災害重建民進黨國民黨陳冠廷丹娜絲颱風特別預算

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

神戶冰窖開箱20噸冰塊融化　全場驚呆

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

投資老手除了買神山還布局這4檔

藍營救罷免普發現金　律師：領1萬倒虧3萬

帥哥赴紅姐的「紅門宴」！一試成主顧　四季都來報到

下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

蘆洲警遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面