丹娜絲颱風重創中南部　綠委籲比照莫拉克：成立特別條例重建基金

▲立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

颱風丹娜絲風雨釀災，中南部地區受損嚴重，更重創農業與電力基礎設施。綠委陳冠廷今（12）日表示，嘉義縣農損金額占全國近四成，災損最為嚴重，全國電桿倒斷數量更創下歷史新高。若此時將2300億元依在野黨主張普發現金，不但無助災區重建，更將錯失國家補強韌性的關鍵時機。他呼籲，中央應比照2009年莫拉克風災後做法，成立專案或特別條例重建基金，針對災後所需的電網修復、農業復原、防災工程等進行中長期投資與支援。

陳冠廷指出，根據農業部資料，嘉義縣農損金額占全國近四成，對當地農民造成沉重打擊。此次災害不僅衝擊基層民生，更突顯出我國在電網韌性、防災設施與農業基礎建設方面仍有明顯強化空間。災後復原工作所需的人力與財務資源，已明顯超出常規年度預算可及之範疇，亟需動用特別預算或專案處理。

他強調，若將高達2300億元的財政資源用於全面性現金發放，將稀釋其對於真正急需協助族群的效益，也可能錯失補強關鍵基礎設施、提升國安韌性的契機。「特別是在此刻，政府更應展現面對危機的決心與系統思維，讓資源優先投入在災民暨災損緊急救助金、重建工程、農業復耕、電網升級與防災體系強化之上，照顧受災民眾、確保長遠發展。」

陳冠廷也援引中華經濟研究院的分析指出，普發現金的邊際效益偏低，多數民眾選擇儲蓄而非消費，未能有效刺激內需。若無法精準導向有急迫性與戰略意義的支出項目，將形同錯置資源，影響國家未來災害韌性的建構。

陳冠廷強調，面對極端氣候頻率增加所帶來的挑戰，政府應以更全面、更長遠的視角處理每一筆支出。「我們有責任將資源優先用於真正需要的地方，支持受災農民儘速復原家園，也強化台灣在面對下一場風災時的承受能力。

陳冠廷表示，災後重建是一場耐力戰，也是一場治理能力的考驗。呼籲朝野政黨拋開短期政治操作，以共同守護人民福祉與國家安全為優先，共同支持制定災後特別條例或專責預算，以實際行動回應災區民眾的期待。