嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農36年心血沒了：被台電的電給電死

▲嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）



記者柯振中／綜合報導

颱風丹娜絲在台灣南部造成嚴重災情，嘉義縣義竹鄉一處經營了36年的畜牧場，傳出種豬集體暴斃的情況。翁姓豬農為此感到十分痛心，豬隻沒有被颱風打死，卻遭到台電的電給電死，讓他哽咽直言「沒辦法了」。

據了解，翁姓豬農專營配種繁殖、飼育出售等業務，畜牧場內養了上百頭豬隻。9日強風暴雨來襲時，嘉義地區停電，怎料短暫復電以後，畜牧場內卻發生漏電，導致豬隻發出慘叫，更有近百頭豬因此倒地暴斃。

慘況發生以後，翁姓豬農立即請求相關單位到場調查。怎料眾人10日到場勘查時，畜牧場又發生漏電的情況，倖存的豬隻發出淒厲哀號，隨後流出鮮血、倒地身亡。

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）



在人員入場以前，畜牧場的總電源已經關閉，沒想又再次出現漏電意外，不排除高壓電桿可能是元凶，不過詳細原因仍待查清。

根據《三立新聞網》報導，翁姓豬農對此十分痛心，沒想到颱風來襲時，豬隻沒有狀況，卻被台電輸送來的電力給電死。對於外界打氣的話語，翁姓豬農無奈直言「我沒辦法了」，靠天吃飯，語氣中滿是哀戚。

至於豬屍該如何處理，嘉義縣家畜所長林珮如提到，遭到高壓電電死的豬隻，後續會運走火化、製作成肥料。詳細損失的部分，則還無法估算。