　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農36年心血沒了：被台電的電給電死

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

記者柯振中／綜合報導

颱風丹娜絲在台灣南部造成嚴重災情，嘉義縣義竹鄉一處經營了36年的畜牧場，傳出種豬集體暴斃的情況。翁姓豬農為此感到十分痛心，豬隻沒有被颱風打死，卻遭到台電的電給電死，讓他哽咽直言「沒辦法了」。

據了解，翁姓豬農專營配種繁殖、飼育出售等業務，畜牧場內養了上百頭豬隻。9日強風暴雨來襲時，嘉義地區停電，怎料短暫復電以後，畜牧場內卻發生漏電，導致豬隻發出慘叫，更有近百頭豬因此倒地暴斃。

慘況發生以後，翁姓豬農立即請求相關單位到場調查。怎料眾人10日到場勘查時，畜牧場又發生漏電的情況，倖存的豬隻發出淒厲哀號，隨後流出鮮血、倒地身亡。

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

在人員入場以前，畜牧場的總電源已經關閉，沒想又再次出現漏電意外，不排除高壓電桿可能是元凶，不過詳細原因仍待查清。

根據《三立新聞網》報導，翁姓豬農對此十分痛心，沒想到颱風來襲時，豬隻沒有狀況，卻被台電輸送來的電力給電死。對於外界打氣的話語，翁姓豬農無奈直言「我沒辦法了」，靠天吃飯，語氣中滿是哀戚。

至於豬屍該如何處理，嘉義縣家畜所長林珮如提到，遭到高壓電電死的豬隻，後續會運走火化、製作成肥料。詳細損失的部分，則還無法估算。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北警遭轎車猛撞　噴飛重摔
死人連署案　在押4人全認罪交保
啦啦隊女神轉戰AV界　「成美少女天花板」
F4爆「將在大巨蛋合體」！
百豬暴斃！豬農36年心血沒了：被台電的電給電死
館長Cos「紅姐」　房間神還原

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農36年心血沒了：被台電的電給電死

輕鬆愜意涼夏夜！　嘉義智選推出Hoppy Express Bar餐車吧

冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

YouBike動滋騎乘券7／15上線　新北通勤綠廊水岸風光任你遊

高齡毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北動保處重罰飼主1.5萬元

高雄大遠百晚間傳停電！民眾逛一半傻眼

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

教育部長鄭英耀視察台南災損校園　允專案補助鹽水與竹埔三校

公東高工手工椅進副總統官邸　蕭美琴親自接見表達肯定

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農36年心血沒了：被台電的電給電死

輕鬆愜意涼夏夜！　嘉義智選推出Hoppy Express Bar餐車吧

冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

YouBike動滋騎乘券7／15上線　新北通勤綠廊水岸風光任你遊

高齡毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北動保處重罰飼主1.5萬元

高雄大遠百晚間傳停電！民眾逛一半傻眼

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

教育部長鄭英耀視察台南災損校園　允專案補助鹽水與竹埔三校

公東高工手工椅進副總統官邸　蕭美琴親自接見表達肯定

快訊／高雄大遠百晚間「突然停電」顧客傻眼　台電回應了

日本「最美女雙」搭檔11年即將拆夥　記者會一席話感動眾人

快訊／蘆洲警趕路處理糾紛！鳴笛闖紅燈遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

史上首次！神戶「冰窖開箱」20噸冰塊全部融化　全場驚呆

Pandora首飾滿足多元風格　國際女團KATSEYE隨意搭　

作家伴侶當罷團志工「遭攻擊」！晚間發文報平安

綠色地緣政治　台灣的戰略選擇

Nissan完成「8600億日圓債券發行」！市場迴響熱烈出現超額認購

「紅姐的房間」濾鏡爆紅！上萬人瘋P圖惡搞：你也被騙進來了？

F4爆「將在大巨蛋合體」！當五月天演唱會嘉賓　疑已低調彩排

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

地方熱門新聞

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

高雄大遠百晚間傳停電！民眾傻眼

台南逾32000戶仍停電拚11日完成主幹線搶修

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

風災重創台南黃偉哲號召全國義消協助六區災民重建家園

停電戶數系統顯示不實惹怨台電新營區處致歉將檢討改善落差

藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

教育部長鄭英耀視察台南災損校園允專案補助鹽水與竹埔三校

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

不只暖心餐盒！饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

更多熱門

相關新聞

下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

又有颱風？中央氣象署持續發布「颱風消息」，日本南方今天11日有熱帶性低氣壓TD07生成，未來不排除增強成為今年第5號颱風「百合」，由於距離台灣遙遠，預估不會影響台灣。災害預報士賈新興示警，根據歐美模式預測，下周環境有利颱風發展，須注意菲律賓東方外海有熱帶系統發展及移動的趨勢，有可能往台灣前進。

颱風重創二軍基地！悍將急找備案

颱風重創二軍基地！悍將急找備案

颱風成電桿殺手！嘉南地區2400支倒斷　台電拚復電

颱風成電桿殺手！嘉南地區2400支倒斷　台電拚復電

「百合」颱風估2天內生成　下周兩波水氣降雨擴大

「百合」颱風估2天內生成　下周兩波水氣降雨擴大

雙流森林遊樂區恢復開園　涉水區域需繞道

雙流森林遊樂區恢復開園　涉水區域需繞道

關鍵字：

嘉義豬農高壓電颱風慘況

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面