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「準百合」一路往北　下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲下周菲東海面有利颱風發展，恐往台灣移動 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

又有颱風？中央氣象署持續發布「颱風消息」，日本南方今天11日有熱帶性低氣壓TD07生成，未來不排除增強成為今年第5號颱風「百合」，由於距離台灣遙遠，預估不會影響台灣。災害預報士賈新興示警，根據歐美模式預測，下周環境有利颱風發展，須注意菲律賓東方外海有熱帶系統發展及移動的趨勢，有可能往台灣前進。

氣象署指出，菲律賓東方17日可能出現季風低壓，有利生成熱帶系統，且不排除進一步增強為颱風。至於日本南方海面的熱帶低壓，今晚位置在硫磺島附近，以時速10公里向北北西前進，不排除將發展為「百合」颱風。

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日本氣象廳也預警，南方海域附近生成的熱帶低氣壓，預計在未來24小時內發展為颱風，並將持續往北移動，可能在14日（下周一）接近關東和東北地區，關東、東北地區有出現強風、強降雨的風險。

▼準百合未來若生成，將一路往北。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

賈新興預報，未來10天環境大致上偏西南風，但跟前幾天比起來較減弱，於深夜至清晨台中以南易有局部短暫陣雨。需要特別觀察的是菲律賓東方外海，15日至20日南海到菲東有明顯的季風槽低氣壓氣流出現，這段期間吹偏東風，宜花東雨勢明顯，17日開始有熱帶系統發展及移動趨勢。另外，16至23日環境有利颱風生成，台灣、浙江福建廣東附近都處於低氣壓帶，沖繩附近有機會發展熱帶系統。

賈新興引述美國系集預測，15日到25日都有高於標準的可能發展颱風，歐洲模式預測也非常接近，認為16至23日環境非常有利颱風生成。初步估計，未來這兩天，日本東南方外海的熱帶系統將往日本北邊方向走，13、14日看起來也有低氣壓在沖繩發展，不過都對台灣影響較小，特別注意的是17、18日菲東有系統發展，有3種可能，一是往沖繩走、一是往菲律賓走，也有往台灣東南邊的路徑。

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